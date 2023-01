Aseguran que Clara Chía oculta a una hermana menor y varios problemas económicos de su familia

Una de las separaciones que sigue dando de qué hablar es la del exjugador de fútbol profesional Gerard Piqué y la cantante colombiana Shakira. La opinión pública ha puesto los ojos no solo en dichos personajes, sino también en la actual pareja del exdefensa del Barcelona F.C., Clara Chía Martí, con quien se rumora que el jugador engañó por casi un año a la artista barranquillera.

En medio de esta ruptura amorosa, la que más se ha llevado críticas y acusaciones en redes sociales es justamente Clara Chía, ya que varios internautas la culpan de haber destruido una familia. Sin embargo, otros más aseguran que Piqué tiene igual o más responsabilidad que la joven catalana.

Varios portales de entretenimiento han intentado indagar sobre de Chía, su pasado e incluso su familia y son pocos detalles los que se conocen de la joven de 23 años. Hasta el momento, se sabe que trabaja en Kosmos, la empresa de la que es dueño Piqué. Además, se ha dicho que es única hija y que viene de una familia de clase alta de Barcelona.

Clara Chía y Gerard Piqué. - Foto: Instagram

Incluso, se ha mencionado que creció en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, cerca de San Gervasio, y asistió a los mejores colegios.

Pero estos detalles, al parecer, serían una fachada y se ha llegado a especular que Chía esconde a un miembro de su familia de la opinión pública.

Clara Chía, actual pareja de Gerard Piqué. - Foto: Instagram

El secreto de Clara Chía

Recientemente, el programa Chisme No Like reveló que Clara Chía no es hija única, ya que tiene una hermana de 22 años a la que ha intentado ocultar desde que se reveló que sostiene una relación con el exdeportista. Según el medio, la hermana de Clara se llama Johana Chía y es menor que ella un año.

“Ocultaba a su hermanita menor… Su hermanita se llama Johana Chía, tiene sus redes sociales y muchas veces allí se manifiesta, habla y dice cosas. Hay un marketing que le quieren hacer a Clara Chía de que es una chica de familia de ricos, que fue a los mejores colegios, que tiene las mejores notas, que es de la realeza y eso no es verdad”.

En medio de las revelaciones otorgadas por el medio, el periodista Javier Ceriani detalló que la familia de Chía no siempre contó con los ingresos que se ha dicho e incluso mencionó que pasaron por una crisis financiera. “Pasaron de un colegio de 700 euros a 100 euros, quiere decir que hubo problemas económicos en su familia, no es Lady Di, ella es un invento”.

Shakira lanzó "Monotonía" el pasado 19 de octubre. - Foto: Instagram

Clara Chía y la relación con sus nuevos suegros; ¿no la soportan?

En las últimas semanas, se desarrollaron las fiestas decembrinas y Clara Chía fue captada con la familia de Piqué pasando vacaciones. ¿Cómo le fue con los suegros?

El paparazzi Jordi Martin captó a la nueva pareja pasando unos días de descanso junto a los padres del español. En el programa El gordo y la flaca hablaron respecto a la reacción de la madre del exjugador del F.C. Barcelona.

Montserrat Bernabeu, la madre de Piqué, lucía bastante seria con su nueva nuera, mientras la joven se veía bastante feliz junto a ella. Sin embargo, Martin aseguró que la madre de Gerard está haciendo un esfuerzo por la felicidad de su hijo.

“Nuestro indiscreto lente cachó la complicidad que existe entre Clarita y la madre de Piqué. La señora, por lo visto, está dispuesta a tener las mejores relaciones con la mujer que esté con su hijo, sea quien sea, y dure cuanto dure”, aseveró Jordi Martin.

La joven estuvo con toda la familia de su nueva pareja para las festividades. Además, se supo que la familia y Clara Chía estuvieron unos días en Los Pirineos, una casa que habían construido Shakira y Piqué durante su relación.