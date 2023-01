Karol G tuvo inesperado gesto con sus fans; afirman que es una “lección” para Bad Bunny

Bad Bunny recibió una fuerte ola de críticas en las plataformas digitales y los medios internacionales, debido a un video que salió a la luz donde reaccionaba de forma inesperada ante el comportamiento de una fanática. Pese a que se desconoce el contexto y la historia del contenido, muchos fanáticos reprocharon la actitud y el comportamiento que tomó el puertorriqueño con la mujer que se le acercó mientras él caminaba con sus acompañantes.

Según se observó en un clip, el cantante latino mostró su incomodidad con una mujer que llegó al lugar en el que él estaba y comenzó a grabar, sin respetar su espacio personal ni tomarse el tiempo, aparentemente, de dialogar con él. La fan puso su teléfono frente al cantante, por lo que él estalló de ira y le arrebató el móvil, lanzándolo lejos.

“La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo”, escribió la celebridad internacional en su cuenta oficial de Twitter, donde mencionó que estas eran las razones por las que decidió arrebatar el celular y tirarlo a otro sitio.

La cuenta de Instagram Rastreando Famosos recopiló el mensaje que dejó el cantante ante las críticas que recibió. - Foto: Instagram @rastreandofamosos

Ante esta fuerte etapa que atraviesa el artista por la conducta que tuvo con aquella persona, las miradas de los curiosos se posaron en un reciente video que protagonizó Karol G. La colombiana fue centro de elogios por una actitud que tomó con un grupo de fanáticos, los cuales se percataron de su presencia en una camioneta en la que se movilizaba.

Karol G se ubicó como una de las cantantes urbanas más famosas a nivel internacional. Foto: Instagram @karolg - Foto: Foto: Instagram @karolg

Según se detalló en un post, la ‘Bichota’ abrió la ventana del auto, sacó la mitad de su cuerpo y recibió varios celulares de los que estaban presentes. La cantante urbana comenzó a grabar e interactuar con los fans, al punto de que desató risas, emoción y un ambiente alegre.

A pesar de que no se conoce con exactitud la fecha del contenido, Karol G fue aplaudida por los usuarios de redes sociales, quienes aseguraron que se trataba de “una lección” para Bad Bunny por lo ocurrido con aquella mujer. En varios espacios se le ha visto a la paisa compartir con su público, al punto de regalar fotos, videos y situaciones conmovedoras.

Yeison Jiménez manifestó su descontento con Bad Bunny

Pese a que diversos artistas internacionales se pronunciaron al respecto sobre la controversia de ‘El conejo malo’, un cantante colombiano quiso unirse a esta lista de famosos y así poner su posición sobre las imágenes que salieron a la luz. Yeison Jiménez, uno de los representantes de la música popular en Colombia, utilizó su cuenta oficial de Instagram y lanzó un inesperado mensaje.

Yeison Jiménez, cantante colombiano de música popular - Foto: SEMANA

De acuerdo con lo que quedó registrado en un post de las historias del cantante, al igual que otras personas, no estuvo de acuerdo con la reacción del reguetonero ante el gesto de aquella fanática. El intérprete fue claro en que nada justificaba este tipo de conductas, teniendo en cuenta que es un sueño de aquel ser humano compartir con su ídolo musical así sea por un instante.

Jiménez señaló que no era la forma de negarse a un video o una foto, ya que podría haberle expresado sus intenciones de no posar o regalar estos clips. Para el colombiano esta actitud no iba, pues generaba una mala experiencia e imagen en el público.

“Analizando todo el tema, mi conclusión es la siguiente: Nada justifica botarle a la mier… el sueño de una persona de compartir con su artista. Podrías simplemente decir no quiero o no puedo, pero ¡eso no va!”, escribió el artista en el post, donde ubicó el famoso tema Gracias señor, de Joan Sebastian.

De igual manera, en el mismo espacio, Yeison Jiménez afirmó que, para él, esto era una falta de respeto por aquellos seguidores que siempre impulsaban las carreras de los artistas, por lo que dejaba este mensaje para quienes tenían contacto con los fans en público.

El intérprete de Aventurero aseguró que sea como sea, los cantantes y celebridades le debían todo a sus fieles seguidores, ya que eran quienes los apoyaban, compartían su trabajo y los catapultaban a la fama.

“Es una muestra de falta de amor y respeto por los que nos dan el éxito que tenemos sea en el nivel que sea”, agregó en la imagen.