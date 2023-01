Karol G presume sus excéntricas mascotas en redes sociales, entre ellas una cerdita con flores

Karol G, una de las colombianas más exitosas en 2022, comenzó Año Nuevo presumiendo a sus mascotas en Instagram, aunque para algunos resultaron ser más excéntricas de lo que imaginaron.

La artista de música urbana, que descresta no solo por su talento cada que se sube en la tarima, sino por su carisma fuera de ella, publicó una serie de fotos con los animales que la hacen feliz cada mañana. El post suma más de 3 millones de ‘me gusta’.

El primer animal que presumió la artista paisa fue un loro que posó sobre su cabello color rojo, del que hace gala desde agosto pasado, mientras ella cerraba los ojos.

La segunda mascota fue la que más llamó la atención de sus más de 58 millones de seguidores en Instagram, al ser un animal de granja. Se trata de una cerdita que frente a las cámaras figuró con todas las de la ley: un par de flores fucsia cerca de sus orejas.

Un bulldog con una inconfundible mancha cerca de su ojo izquierdo y mostrando colmillos también tomó protagonismo en su publicación. También se robó las miradas un hermoso pastor inglés, al que la Bichota comparó con el perro de La Sirenita.

“No tengo un caption pero tengo una cerdita, dos perritos y un loro, ¿y tú?2, preguntó Karol G a sus fanáticos. Por su puesto, la cantante tampoco pasó desapercibida con una camiseta corta, con una calavera y un corazón estampados, y una falda de estilo escocés.

Entre los comentarios a la publicación sobresalen: “Mis perritos se llaman chiquito chiquita, chiquitina, y chiquitín, es l a familia de los chiquitos”; “yo tengo cinco gallinas y tres gallos”; “yo tengo dos conejitos copetes y bigotes y un perro beylie” y “yo tengo cachorrito se llama Simba, todo un león, que ahorita es el consentido seis hijos”.

Así se despidió Karol G del 2022

En Instagram la artista paisa compartió un carrete de fotografías y aprovechó para escribir unas sentidas palabras para despedirse del 2022.

En el mensaje, Karol G se refirió a los retos y obstáculos que se le presentaron meses atrás. De igual modo, la ‘Bichota’ mencionó que aprendió mucho de esta época.

“Gracias 2022 por lo difícil que fuiste, pero más aún, por todo lo que me enseñaste cada día, me siento diferente, me siento más feliz, más fuerte, más tranquila, queriéndome mucho y valorando cada regalito de la vida y ese amor infinito por parte de ustedes que nunca me faltó …”, consignó inicialmente la colombiana.

En la misma línea, la antioqueña rememoró varias de las experiencias que alcanzó a vivir durante el año que se va, además finalizó deseando nueva energía a partir del primer día de enero de 2023.

“Me quedan los recuerdos de muchas lagrimitas, de frustraciones, preguntas y cosas que siguieron rompiendo mi corazón (tal vez para reconstruirlo más bonito), pero también sueños cumplidos, de sonrisas interminables, de poder visitar los lugares más increíbles que alguna vez conocí, y la sabiduría de poder decir que los millones los cuento en la salud, la familia y los buenos tiempos y que no importa qué, ni cómo, ni cuándo… Mañana será más bonito”, añadió la exponente del género urbano.

Como era de suponerse, al tratarse de una de las cantantes con mayor influencia en el país, los fans y cibernautas comentaron las nuevas instantáneas en las que Karol G posó en la playa, con una tabla y surf y un estilo hawaiano.

“Gracias por hacer mi 2022 más chimba de lo que esperaba”; “Que este año 2023 sea de muchas bendiciones para ti reina”; “Gracias por otro maravilloso año a tu lado! Eres una inspiración y una bendición enorme en mi vida”, fueron algunos comentarios.