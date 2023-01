Shakira habría sido ‘traicionada’ por otro hombre, que se fue con Clara Chía y Piqué; mensaje de Año Nuevo sería para él

Shakira se ubicó en el centro de cientos de noticias en los últimos meses, debido al giro total que dio su vida personal. La barranquillera lidió con la separación de Gerard Piqué, la decisión de mudarse a Miami, llevar el proceso legal con las autoridades españolas e iniciar de cero con sus hijos en otra ciudad.

Poco a poco la colombiana fue protagonista de las publicaciones en la prensa internacional, la cual se interesó en saber detalles de su vida privada, laboral y emocional. La celebridad continuó su camino y se mostró concentrada en el bienestar de Milan y Sasha, sus pequeños, antes que darse nuevas oportunidades en el amor.

Sin embargo, recientemente, las miradas de los curiosos se posaron sobre un inesperado detalle que informaron los medios de entretenimiento. Según se reveló, Shakira habría sido víctima de otra traición, llevándola a escribir el mensaje de Año Nuevo que muchos creyeron era dirigido para Piqué.

Recientemente, el programa Chisme No Like fue el encargado de mencionar un sorpresivo suceso que ‘golpeó’ a la cantante y la dejó sin palabras, teniendo en cuenta que esta movida vendría de su círculo cercano. El formato puntualizó que el post que subió Shakira no era relacionado con su expareja, sino con uno de los trabajadores de confianza que siempre había estado con ella.

“Todo parecía que era para Piqué, pero no, la verdad es que no porque hubo una de las traiciones más grandes que ha tenido Shakira en su vida. Nosotros, en exclusiva, conseguimos y agarramos en la puerta de la casa de Piqué al traidor de este mensaje que sacó Shakira, sabe que fue traicionada”, dijo uno de los presentadores.

Según la información que salió a la luz, y que fue respaldada también por Despierta América, se trataría del chef personal de la colombiana, el cual siempre trabajó y recibió mucho apoyo de ella. Este joven habría dejado de laborar en la casa de la barranquillera, dándole la inesperada sorpresa tiempo después.

“Estamos hablando de su chef personal. Javier, en incógnito, hace una investigación en Barcelona y llega hasta la puerta del departamento que comparte Piqué con Clara Chía. Tuvo que informar a su patrón y por algún motivo se entera Shakira…tirando ese comunicado”, agregó el proyecto de entretenimiento.

Según informó el presentador Javier Ceriani, esta investigación llevó a descubrir que el cocinero se alejó de Shakira para irse a trabajar con Piqué y su actual pareja, Clara Chía. Lo que causó furor y desató la conclusión relacionada con una traición, fue que el profesional le habría mentido a la cantante diciéndole que abriría su propio restaurante y ya no podría dedicarse a servirle.

“Es chef, era el chef personal de Shakira, conoce a Piqué en la mansión de Shakira. Cuando se separan, él le dice a su jefa que le gustaría ir unos días menos y dedicarse a otra cosa, pero a escondidas le cocinaba a Gerard, mientras seguía trabajando con la colombiana. Al tiempo le dice a Shakira que se iba porque quería abrir un restaurante y no tenía tiempo, pero ‘Chisme No Like’ lo agarra en la puerta de la casa de Piqué, confirma que es empleado”, señaló Ceriani.

En esta noticia, el integrante de Chisme No Like agregó que entrevistó al chef y logró descubrir varios detalles desconocidos de la situación, recibiendo la confirmación directa de que ahora trabajaba con Piqué en su apartamento de soltero, donde habita con la catalana de 23 años.

“Esto es la traición, no se va a abrir un restaurante, deja a Shakira para irse con Clara Chía y Piqué, nos lo confirmó frente a las cámaras”, agregó y enfatizó el presentador.

Por el momento, habrá que esperar para conocer detalles de esta ‘traición’, como fue catalogada por algunos medios, ya que sería la causante de que Shakira se despachara recientemente en redes sociales.