Periodista de Caracol expuso ‘drama’ con el que lidia tras trabajar por tanto tiempo en los medios: “No me pude levantar”

Sin embargo, este camino no fue sencillo, ya que la periodista contó, recientemente, que el exceso de trabajo y responsabilidades le pasó cuenta de cobro y su cuerpo reaccionó de manera inesperada. De hecho, un profesional fue quien la puso a decidir y elegir el camino que la beneficiaba más.

“Me encanta la radio, sí, pero lo hice un tiempo radio y televisión, hasta que un médico, un día que no me pude levantar a las 4 de la mañana que tenía que salir corriendo, me dijo: ‘Usted decide, ¿radio o televisión?’, pero las dos cosas al tiempo, más niños, colegio, casa, con horarios tan cruzados. En la mañana tenía el horario con Darío Arizmendi, pero en esa época, los presentadores de televisión de las 7 de la noche tenía noticiero en televisión y a las 11 de la noche también”, comentó en el espacio con su colega.