Presidente Petro admitió su responsabilidad por nombrar a Olmedo López en la dirección de la UNGRD: “Se robaron la plata”

Siguen los ecos del escándalo que estalló en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) sobre hechos de corrupción, con dineros públicos que no fueron a parar a los damnificados, sino al bolsillo de otras personas, al parecer políticos.

El polémico Olmedo López sale a proteger a su abogado: “me preocupa que cualquiera que me defienda, sea un perseguido político”

“Nosotros fuimos a través de los decretos de emergencia a otro tipo de solución en La Guajira incluso creamos por decreto un instituto nacional de agua que era como creíamos que íbamos a solucionar, en octubre los decretos se cayeron y no es culpa de la Corte”, dijo.

Además, indicó el mandatario colombiano: “Las predicciones del Imat, era antes, cambian los nombres de las predicciones del Ideam, midiendo la altura de los ríos en este momento, que están marcando, puede que no sea así, pero por ahora están marcando las mismas curvas de ascenso del agua del año 2010, yo viví esa época aquí, entre otras, porque acababa de salir de la campaña electoral, y me vine a refugiar en Córdoba, y eso ya no había forma casi, porque quedaba todo incomunicado, las carreteras quedaron bajo el agua”.