Alina Lozano se destapó y confesó verdad sobre su embarazo; Jim Velásquez, ‘devastado’: “Nunca hubo bebé”

Alina Lozano señaló que, a pesar de que las pruebas caseras y de sangre arrojaron un resultado positivo, las ecografías mostraron que nunca estuvo embarazada . La artista fue clara en que no tuvo una pérdida, ya que no se formó el feto como tanto se quería.

“La reproducción asistida es una solución maravillosa para muchas mujeres (...) El proceso fue exitoso, el tema es que, según nos explicaba el doctor, hay falsos positivos y el nuestro fue un caso así. Es decir, la prueba casera, la de sangre, salieron positivas, pero el doctor nos dijo que era muy prematuro, en la ecografía no salió absolutamente nada. No hay bebé, no perdimos el bebé, fue algo que no se dio ”, contó, bastante desanimada y seria.

“Es muy costoso, eso me da dolor decirlo, porque para nosotros fue un esfuerzo económico bastante grande. La noticia es que no hubo bebé nunca, no es que el proceso no haya sido exitoso, es que así fue. No hay dinero que aguante y no es algo que quiera ya”, agregó.