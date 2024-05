Expresidente Uribe responde a los señalamientos del abogado de Iván Cepeda. “Me vienen maltratando hace 35 años”

En la noche de este viernes, el expresidente Álvaro Uribe Vélez anunció que responderá cada uno de los señalamientos que le hizo el abogado Reynaldo Villalba, apoderado del senador Iván Cepeda, en la audiencia en la que se iba a presentar el escrito de acusación.

El exmandatario le pidió la palabra a la jueza 14 de conocimiento de Bogotá y anunció que tras las acusaciones hechas por el jurista lo necesario es aclarar todo lo que se ha presentado desde la apertura de la investigación en su contra en la Corte Suprema de Justicia, la diligencia que rindió ante el alto tribunal en octubre de 2019 y los hechos que motivaron su renuncia al Senado.

“Yo quería hablar primero y contarles mi experiencia personal con la indagatoria. Mostrar las experiencias que he tenido en una indagación y en una imputación. Esa experiencia habla muchísimo a lo que le hemos escuchado al doctor Jaime Granados esta noche”, aseveró el expresidente.

El expresidente Álvaro Uribe rindió indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia en octubre de 2019. | Foto: Corte Suprema de Justicia

En su corta intervención señaló que espera que se le brinde el espacio para realizar las “observaciones complementarias” pertinentes frente a los señalamientos que se hicieron en su contra en esta audiencia, que se extendió por doce horas. “Como el tema de víctimas se va a analizar la semana entrante, una vez hablen las partes, yo le pediría a la señora jueza que me dejara hacer unas observaciones complementarias”.

Sin embargo, sí atinó a aclararle varios aspectos al abogado Villalba, asegurando que no es la primera vez que entrega versiones falaces en este proceso judicial. Según el expresidente, durante tres décadas ha recibido todo tipo de acusaciones por parte del abogado y del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo que Villalba preside en la actualidad.

“Tercero, quería contestarle al doctor Villalba esta noche. Solamente le digo esto: la discusión política que he tenido con ellos hace 35 años no puede llevar a que miente. Yo denuncié a la Corte y cuando renuncié al Congreso para defenderme y cuando el magistrado (José Luis) Barceló llamó a una emisora para decir que había renunciado porque la Corte me tenía agarrado, pues retiré la denuncia”, indicó Uribe.

En este sentido aseguró que la investigación en su contra pasó de la Corte Suprema a la Fiscalía General no como una estrategia sino porque simplemente los hechos indagados no tenían relación con sus funciones en el Congreso. Dando así a entender que su renuncia se produjo para centrarse exclusivamente en su defensa y no como lo insinuó el abogado Villalba para dilatar.

“Yo entré a la Fiscalía no porque yo quisiera, sino porque los hechos que me imputaron, los hechos por los que me están acusando no hacían parte de mi función en el Congreso, pero sobre este tema y todas las imprecisiones del doctor Villalba me referiré dentro de ocho días para ver si el dolo es mío o es el dolo mentiroso del Colectivo de Abogados que me viene maltratando desde hace 35 años”.

La audiencia continuará el próximo viernes 24 de mayo a las 8 de la mañana. En esa diligencia se definirá el reconocimiento de víctimas, entre ellas el exfiscal General, Eduardo Montealegre; el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo; Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve.

expresidente Alvaro Uribe y su abogado defensor, Jaime Granados, acudieron al Palacio de Justicia para presentar un documento de 125 paginas con sus objeciones contra el auto de hace una semana, en el que la Corte Suprema de Justicia determino investigar al exmandatario por manipulación de testigos en contra del tambien congresista Ivan Cepeda Alvaro Uribe y celular Bogota feb 23 2018 foto Guillermo Torres revista Semana | Foto: Diana Rey Melo