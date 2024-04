Vanessa de la Torre puso el grito en el cielo por concierto de Karol G en Bogotá; cuestionó “vulgaridad” en pleno show

El pasado fin de semana, Bogotá fue testigo de unos de los conciertos más grandes y esperados que ha habido en la ciudad durante los últimos años. Karol G, reconocida como la ‘Bichota’, sacudió a la capital colombiana con dos presentaciones impresionantes en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

La artista paisa, que es catalogada actualmente como una de las artistas más importantes e influyentes del mundo, logró reunir más de 80.000 espectadores, divididos en dos shows, en el máximo escenario deportivo de los capitalinos. Sus presentaciones fueron apoteósicas, permitiendo que el público conectara con su esencia personal en el escenario.

Pese a que Karol G fue todo un éxito para los asistentes de los dos conciertos, hubo quienes aplaudieron su trabajo y profesionalismo, sin dejar de lado aspectos negativos que rodearon esta visita musical. Comentarios fluyeron y llevaron a concluir que para algunos había situaciones a mejorar a futuro.

Karol G fue un éxito en Colombia con sus dos conciertos. | Foto: Foto: Captura de pantalla / Instagram @karolg

Este fue el caso de Vanessa de la Torre, quien, en el espacio de Caracol Radio, exaltó el papel de la música urbana como una expresión representativa y válida en el día a día, logrando catapultarse como un fenómeno internacional. No obstante, la periodista, en conversación con su mesa de trabajo, apuntó que hubo elementos que le hicieron ruido en este evento y no los compartía.

En primer lugar, la comunicadora señaló que la antioqueña era de las artistas que más conectaba con el público, llevando por lo alto la bandera y compaginando con aquellos que apoyaban su trabajo. Sin embargo, sí apuntó que en esta ocasión encontró, en el concierto del pasado sábado 6 de abril, “vulgaridad” y exceso de “erotismo”.

“A mí la vulgaridad no me gusta. Yo creo que hay un punto en el que la ordinariez se pasa. No me pareció tan chévere que había como demasiado erotismo”, indicó.

Vanessa de la Torre. | Foto: Redes Sociales

“Veía en el fondo, en la puesta en escena, en la ropa, no de ella, porque la mujer es una locura; la mujer se viste como los dioses: disfrazada, cuasiempelota, sale llena de brillantes y se ve muy bien porque además está divina, pero la puesta en escena, los bailarines, muchos de los asistentes… una cosa ahí que me pareció como de cultura mafiosa. Me pareció jartísimo”, agregó, describiendo lo que observaba negativo de la puesta.

Vanessa de la Torre afirmó que el erotismo era algo positivo, pero que no lo consideraba llevable cuando era explícito y se enfocaba en constantes palabras. “Cuando hay que mostrar los pechos, y cuando toca gritar ‘culo’ y ‘chimba’ y ‘marica’ veinte veces, pues ya a uno después de la 15 le parece que para qué. Es español tiene unas palabras divinas para decir lo mismo”, cuestionó.

A pesar de tener en cuenta que esto era lo que vendía en la actualidad, sí enfatizó en que “le hubiera quitado un poquito todo ese componente excesivo que, en mi opinión, termina siendo ordinario y que termina volviéndola a ella ordinaria”.

“Si me permite la crítica, la vulgaridad en ninguna de sus expresiones me gusta, y menos en un estadio en donde había 50.000 personas, de las cuales muchas son niños”, agregó, demostrando su punto en contra de lo que quedó registrado en cientos de videos.

Por último, tras poner de ejemplo shows de Lady Gaga, Madonna, entre otras celebridades, sí aseveró que la presentación del sábado le había parecido demasiado pasada por detalles que “no entendió”.

“En comparación con los otros conciertos que he visto de Karol G, este me pareció especialmente fuerte. El de hace unos años me pareció más artístico, mucho más musical, más bonito, si lo quiere decir así. Pero yo la vulgaridad ligada a la música con sombrero de narcotráfico, pues no lo entiendo”, concluyó.