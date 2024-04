Nanis Ochoa rompió en llanto y se defendió ante cámaras tras expulsión de ‘La casa de los famosos’: “Me echaron como un perro”

El pasado 6 de abril de 2024, La casa de los famosos dejó sin palabras a miles de personas con una decisión que tomó en pleno programa en vivo. La producción, tras ver comportamientos inadecuados, expulsó a una participante, quien habría infringido las reglas de la competencia.

De acuerdo con lo que quedó registrado, quien salió del juego fue Nanis Ochoa, una de las famosas que se ganó un lugar por los votos del público. La presentadora solamente duró 24 horas en este espacio y marcó un antes y un después en el recorrido de esta propuesta televisiva.

La celebridad fue expulsada del programa de una manera inesperada, debido a que habría soltado detalles del exterior dentro de La casa de los famosos. Estas conductas fueron sancionadas y llevaron a que El Jefe la despidiera.

Nanis Ochoa se pronunció sobre su salida de 'La casa de los famosos' | Foto: Instagram: Nanis Ochoa

Tras dos días desde que abandonó el espacio, Nanis Ochoa reapareció en Buen día, Colombia, pronunciándose por primera vez sobre esta compleja experiencia que vivió. La modelo respondió varias interrogantes, mostrándose muy afectada.

Según se detalló, los presentadores del matutino le mostraron imágenes a la famosa de su ingreso al proyecto, llevándola a romper en llanto frente a las cámaras por los recuerdos que le quedaron. Sus emociones comenzaron a florecer y terminaron despertando reacciones en el set.

Nanis Ochoa estalló en dolor tras hablar de su expulsión de ‘La casa de los famosos’

De acuerdo con lo que quedó registrado en el programa de entretenimiento, Nanis Ochoa se sinceró y expresó lo afectada que estaba con esta situación. En sus declaraciones, consideró que no era tan grave lo que había hecho y consideraba que había sido muy severa la decisión de El Jefe.

La presentadora aseguró que siempre se dirigió a todos con respeto y cariño, por lo que no entendía en qué instante todo terminó así.

La presentadora apuntó que la producción del reality fue muy severa con ella. | Foto: Canal RCN - Buen día, Colombia

“Muy afectada porque es como si me hubieran arrebatado un sueño. Creo que no hice algo tan grave para merecer esto. Siempre traté de llegar con mucho amor, diciéndole a las niñas que se arreglaran que estábamos en televisión”, señaló, mientras lloraba.

Al indagar qué fue lo que dijo, la colombiana expresó: “Yo en esa emoción y adrenalina dije cosas sin pensarlo mucho, me frustra y me da rabia conmigo misma. Me pasó una ‘Nanizada’, como yo lo digo”.

“Me encanta tener este espacio porque en redes se está diciendo muchas cosas que no son verdad. Las dos pruebas que me mostró el programa fue con el asunto de Nataly y Melfi y con Omar Murillo, cuando peleó con Karen y La Segura”, agregó.

No obstante, Nanis Ochoa sí fue clara en que sintió que fueron muy rudos con ella y la sacaron de una manera dura, ya que esperaba más delicadeza con estas acciones.

“No me pareció nada trascendental para que fueran así conmigo, fue en seco, me hubieran podido poner en la placa de nominados. Me hubiera gustado que me trataran con delicadeza y respeto, pero siento que me echaron como un perro”, comentó entre lágrimas.

“Me dijeron que me saliera ya, no pude ni salir con mis cosas. Llegué a la casa sin absolutamente nada. Había una persona de la producción y la psicóloga, estoy en shock. Solo les dije: ‘Me quiero ir ya para mi casa’”, añadió.