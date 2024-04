Los mejores memes y burlas a expulsión de Nanis Ochoa de ‘La casa de los famosos’: “duró más Alejandro Estrada”

Quien también reaccionó a la expulsión de Nanis, fue la exparticipante Nataly Umaña, quien comentó que “Me da muchísima tristeza de esta participante que yo creo que llegaba obviamente con todas sus ganas y sueños para llegar a la final. No duró ni 24 horas. Creo que de lo que habló fue de todo lo que pasó conmigo allá adentro y no sé cuántas cosas, porque me mandaron videos. Quiero manifestar solidaridad”.

“Ahora no la recriminen, errar es de humanos al final. No fue prudente, no cumplió con lo que sabía debía hacer. Pero bueno, no la hace mala, es una experiencia de las que uno aprende”, agregó Umaña en sus historias en Instagram.