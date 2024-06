Yina Calderón revela nombre de comediante con el que tuvo romance secreto: “No sabía que tenía esposa”

Yina Calderón hace fuerte afirmación sobre su vida amorosa, estuvo con un hombre comprometido

“Piter Albeiro fue mi gran amor, pero parce, yo no estaba enamorada, lo que pasa es que cuando yo salí con él, él no sabía que yo era de protagonistas, de más que él no se lo veía” , dijo frente a las cámaras del programa que también se transmite en el espacio digital.

Yina Calderón reveló qué hizo cuando supo que Piter Albeiro estaba casado

“Yo no sabía que él tenía esposa, yo lo juro por Dios y por la Virgen y yo soy devota, en serio, yo no sabía (...) Cuando yo me entero, él me llama y me dice ‘yo la verdad tenía esposa, pero pues, no agrandemos la situación’ y yo le dije que tranquilo, que no se preocupara, me habló muy bonito, muy chévere y yo le dije, ‘no tranqui, yo no te voy a dañar el hogar’”.