“Tiene un problema de amor propio”: Yina Calderón se pronunció frente a la polémica de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Esta noticia no fue bien recibida por millones de personas que se mostraron en contra de los comportamientos de los artistas, y compartieron controversiales opiniones por medio de distintas redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook e incluso, TikTok.

Christian Nodal confirmó su relación con Ángela Aguilar por medio de sus redes sociales

“Yo sé que muchos hoy se enteraron de que oficialmente Ángela y yo tenemos una relación y por respeto a mi ex pareja, por respeto a mi hija y por respeto a mi actual pareja quería darles un poco de contexto”.

”Nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible, fue un amor que nos dio el regalo más precioso, Inti mi hija que por siempre voy a amar, por siempre voy a cuidar”, mencionó el intérprete de De los besos que te di y Ya no somos ni seremos.

Yina Calderón se pronunció frente a la confirmación de la nueva relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar

“Yo lo que creo con él, a mí me encanta Nodal y me encanta su música, pero siento que ese man tiene un problema como de amor propio, que es un man que no puede estar solo”, mencionó Yina por medio de su cuenta de Instagram, en la suma más de 699 mil seguidores.