“Está ardida”: Yina Calderón se fue de frente contra La Segura tras la salida de Ornella de ‘La Casa de los Famosos’

La casa de los famosos Colombia ya está a menos de 20 días de llegar a la final, por lo que todo lo que pasa dentro de la casa llama la atención y se convierte en motivo de conversación entre los internautas, y también entre los famosos e influencers que también se ven el formato de entretenimiento del Canal RCN.

Lo más reciente que sucedió en el reality fue la eliminación de la psicóloga y creadora de contenido digital costeña Ornella Sierra el pasado domingo 26 de mayo, luego de enfrentar una dura placa de nominación.

Sebastián, Alfredo y Ornella fueron los últimos en quedarse dentro de la sala de eliminación. | Foto: Canal RCN

Ornella se encontró en la sala de eliminación junto con otros grandes competidores del programa como lo son: Julián Trujillo, quien volvió de primero a la casa, Martha Isabel Bolaños que fue la segunda, Miguel Melfi que fue el tercero, Alfredo Redes que entró de cuarto y Sebastián González, el galáctico que logró salvarse y entrar de quinto nuevamente a la casa.

Ornella Sierra fue eliminada de La casa de los famosos

Desde la eliminación del pasado domingo 19 de mayo en el que la influencer La Segura tuvo que abandonar la casa, se avivaron demasiados comentarios en redes, pues tanto seguidores del programa como ex participantes no entienden las votaciones, en especial porque dicha creadora de contenido siempre a lo largo del reality demostró ser una de las participantes más fuertes en cuanto a apoyo del público.

Esta misma creadora de contenido fue quien no se mostró para nada contenta o de acuerdo con la eliminación de la barbie costeña, pues fue Ornella quien logró salvarse en la noche en la que ella tuvo que abandonar la casa, lo cual no fue muy lógico para la caleña.

Una de las influencers que se rumoró que iba a estar de participante, Yina Calderón, ha estado muy pendiente de lo que noche a noche sucede en el reality, por lo que recientemente se despachó contra La Segura por lo que dijo en cuanto a la reciente eliminación.

Nominados del top 8 de La casa de los famosos | Foto: Canal RCN

La DJ de guaracha, empresaria y creadora de contenido aseguró que La Segura estaría “ardida”, pese a pensar o creer que tenía todo el apoyo del mundo por tener la mayor cantidad de seguidores en las redes sociales.

“Ella (La Segura) está ardida. ¿Y saben por qué está ardida? Porque nunca pensó que la iban a sacar. O sea, el ego de ellas está tan alto, que dicen: ‘porque yo tengo tantos seguidores, pues yo soy la chimb…, no me van a sacar, yo me lo voy a ganar”, dijo Yina.

Además de esto, Calderón aprovechó para recordar y poner de ejemplo el momento en el que ella fue expulsada del reality Protagonistas de Nuestra Tele, el cual no le generó en ningún momento ningún tipo de rencor hacia nadie, según ella.

“Ni yo que me expulsaron. Uno tiene que aceptar en la vida perder y cuando algo no es para uno o uno no se lo gana, no se lo gana y ya. No todo en la vida son seguidores, no todo en la vida son números”, dijo.

A lo que agregó: “Hoy estamos arriba, mañana abajo. Vean, yo he perdido cinco cuentas de Instagram y aquí sigo, no me voy a morir, porque tampoco sé qué puedo hacer. Entonces eso es lo que pasa, que cuando uno se cree la chimb… y le dan en el ego, pues no le queda más que contra atacar”.

Yina Calderón - La casa de los famosos Colombia | Foto: Foto: Captura de pantalla / X

¿Qué dijo La Segura por la eliminación de Ornella Sierra?