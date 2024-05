Así reaccionaron en redes tras la salida de Ornella de ‘La casa de los famosos’; los memes no se hicieron esperar

“Le quiero dar las gracias a toda la gente de Colombia, Panamá y Latinoamérica que me trajo hasta el top 8. Soy una persona que le agradece todos los días a la gente que me tiene aquí, esto para mí fue un sueño”, comentó la influencer barranquillera antes de abandonar el programa.

Además, aseguró que cuando ingresó a la casa se sentía como la persona menos famosa, por lo que creía que la iban a eliminar a la semana, “y me eliminaron tarde, duré muchísimo, nunca en mi vida pensé en llegar al top 8 y me voy como finalista, me voy ganadora. Estoy segura que lo que me espera afuera son cosas enormes”, agregó.