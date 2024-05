Carla Giraldo, a su estilo, lanzó chiste con doble sentido y Cristina Hurtado no ocultó su inesperada reacción en vivo

Pese a que el formato fue polémico por todo lo que ocurría al interior de la casa, las miradas de más de uno se posaron en las presentadoras, Carla Giraldo y Cristina Hurtado, quienes, supuestamente, no se llevaban bien dentro de las grabaciones . Cada una se pronunció al respecto, conservando su posición y evitando entrar en detalles.

“En algunos momentos tenemos intervenciones juntas, donde hacemos conexiones con los participantes de la casa o cualquier otra cosa que plantee el área de contenido y producción. Pero cada una a lo suyo y punto. No hay relación. No nos tomamos un café, no somos amigas. Cero, nulo, cero, cero, cero. Somos personas diferentes, cada una con su personalidad, con su vida y sus creencias”, dijo.