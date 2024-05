“No somos amigas, cero”: Cristina Hurtado revela cómo es su relación real con Carla Giraldo

“Y en algunos momentos tenemos intervenciones juntas, donde hacemos conexiones con los participantes de la casa o cualquier otra cosa que plantee el área de contenido y producción. Pero cada una a lo suyo y punto. No hay relación. No nos tomamos un café, no somos amigas. Cero, nulo, cero, cero, cero. Somos personas diferentes, cada una con su personalidad, con su vida y sus creencias”, completó.

Justo antes de iniciar este proyecto, Cristina recibió a su tercer hijo, nacimiento que la alejó de las cámaras por un tiempo. “Quería disfrutar como nunca la maternidad, porque con mis otros hijos, Daniel y Juan José, no pude hacerlo. Quería tomarme año y medio o dos años. Mi esposo me apoyó”, recordó.

“Al cabo de ese tiempo, Caracol me hizo una propuesta; luego, RCN, otra. Y aquí estoy en La casa de los famosos , vibrando con lo que más me gusta, la presentación ”, agregó Cristina.

“Lo recuerdo con agradecimiento. Protagonistas de novela me cambió la vida. Empecé un camino que no imaginaba, que ha tenido un final feliz. Llegué para llevarme el premio mayor y lo logré: un esposo maravilloso, con unos hijos divinos, la bendición de una gran familia”, dijo.

“Yo no entré a Protagonistas de novela para ser actriz o famosa (...) De hecho, cuando estaba en el colegio, me buscaban para hacer teatro y siempre decía que no. Yo quería jugar fútbol o baloncesto. Pero la vida me fue llevando por los caminos de la presentación, del periodismo, de la producción. Y entendí que esa era mi vocación”, finalizó.