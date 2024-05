Carla Giraldo se sacó espinita con Cristina Hurtado en vivo; le soltó sablazo tras declaraciones sobre su nula relación

De manera contundente, la paisa indicó que no había relación personal de ningún tipo, pues no tomaban café ni pasaban tiempo juntas lejos del set de grabación. Estas declaraciones hicieron eco y terminaron desatando una serie de reacciones en las integrantes de la producción .

“En algunos momentos tenemos intervenciones juntas, donde hacemos conexiones con los participantes de la casa o cualquier otra cosa que plantee el área de contenido y producción. Pero cada una a lo suyo y punto. No hay relación. No nos tomamos un café, no somos amigas. Cero, nulo, cero, cero, cero. Somos personas diferentes, cada una con su personalidad, con su vida y sus creencias”, dijo.