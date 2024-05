Nataly Umaña habló por primera vez sobre su separación de Alejandro Estrada; reveló verdad tras su regreso al reality

Pese a las diferencias y conflictos internos de la convivencia, el juego tomó un rumbo bastante particular, eliminando grandes celebridades como La Segura e Isabella Santiago, quienes eran pieza clave de los equipos papilla y galácticos. No obstante, Karen Sevillano, Melfi, Julián Trujillo y Martha Isabel Bolaños siguieron avanzando hacia la última etapa, esperando quedarse con el jugoso premio.

En medio de la espera por la anhelada final, los habitantes y espectadores de La casa de los famosos recibieron la inesperada noticia del reingreso de Nataly Umaña, quien tomaría de nuevo un lugar en el reality para disfrutar de la convivencia y el proceso del formato. Aunque no podía participar de las actividades ni competir por el premio, esta etapa sería para darle un giro a su imagen.

Nataly Umaña habló de su separación de Alejandro Estrada

De acuerdo con lo que se apreció en un clip que subió el Canal RCN a Instagram, Nataly Umaña charló de forma cercana con Lina Tejeiro, presentadora del after show, sobre su situación actual, abriendo el corazón para tocar el tema de Alejandro Estrada.

“Yo creo que sí. Hay que cerrar ciclos, lo digo completamente por mi separación. Estoy soltera. Fue algo que no comenzó aquí, pero creo que, si fue el camino para ese final, creo que sí lo dije en algún momento, de pasar a turbulencias muy fuertes, muy fuertes, para llegar al destino de transformación (…) Estoy en un proceso, lo que tiene que pasar, pasa... estoy en un proceso de sanación, Lina, y estar acá hace parte de ese proceso ”, dijo en la habitación.

“Me pareció interesante venir en son de que no me vieran como competencia, porque al final no vengo a competir por el premio, es más por convivir. Depende mucho de mí, de mi actitud, de mis decisiones, de lo que haga, piense o sienta”, apuntó.