“No sabe manejar el ego”: Yina Calderón criticó nuevamente a La Segura tras sus comentarios sobre ‘La casa de los famosos’

Este hecho ha generado comentarios de toda índole por parte de los internautas, ya que, aunque muchos no creen en la veracidad de las votaciones, otros afirman que La Segura perdió su favoritismo al comportarse de manera inadecuada con algunos de sus compañeros.

Yina Calderón se sinceró frente a la salida de La Segura de La casa de los famosos Colombia

“Yo no puedo creer la gente como puede ser tan desagradecida, ellos no han ido gratis, a ellos les han pagado una gran cantidad de dinero, además, les dan el pantallazo y gracias a eso, muchas personas que no tienen redes sociales, saben quién es ella y comer y duermen gratis”, dijo en la entrevista.