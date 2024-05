La Segura reveló la razón por la que no usa el anillo de compromiso que le dio Baladán, ¿ya no se casa?

La razón por la que La Segura no usa el anillo de compromiso

Adicional, Natalia le expresó a los curiosos que, “aviso importante por si me ven. No, él ya se encartó toda la vida conmigo, pero no era la talla, eran como tres tallas arriba, entonces me daba miedo que se me saliera, le mandamos a acortar la talla y lo mandamos a contramarcar con nuestras iniciales. Me les caso”.