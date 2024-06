El sorpresivo mensaje que Yina Calderón recibió de Martha Isabel Bolaños; la exprotagonista lo mostró en sus redes sociales

Yina Calderón recibió un emotivo mensaje de parte de Martha Isabel Bolaños y no dudó en compartir su emoción

“Hola Yina, mamacita, me quedé esperándote en la casa, quería que entraras, sabíamos que nos íbamos a parchar, ya me contaron por acá que te pusiste de mi lado, me encanta porque yo sé que eres franca y bueno, tú sabes que entre francos no entendemos”, dice la hermosa mujer de 50 años.

Yina Calderón reveló el nombre del participante que quiere que sea el ganador de La casa de los famosos Colombia

“A mí Julián me parece un tipo muy decente, muy caballeroso, me cae muy bien como me cae bien Martha. Si yo hubiera entrado creo que me hubiera llevado muy bien con ellos. Yo sé que soy conflictiva y que tengo un poquito de los otros, lo acepto, pero me caen bien esos pelados (...) Yo siento que debe ganar Julián”, finalizó.