La noticia que sorprendió a los televidentes de La casa de los famosos 2

Hasta el momento, no es mucha la información que se conoce sobre este intercambio de famosos, aunque se confirmó que la influenciadora dejará el reality , todavía no se sabe si esto es una decisión temporal o definitiva, ni a partir de cuándo los televidentes dejarán de ver a Melissa en La casa de los famosos 2.

¿Quién podría llegar en reemplazo de Melissa Gate?

Las reacciones del público no se hicieron esperar

Por eso, las reacciones no tardaron en llegar, pues los más fervientes seguidores del programa y de Melissa Gate no están muy de acuerdo con la decisión de sacarla del reality.

“Rcn te amo pero no me imagino LCDLF sin Meli😔“, “De verdad que se pasaron!!! 😔”, “Lo siento pero no acepto 🏃🏽‍♀️”, “La idea dea que siguiera subiendo el programa... No acabarlo de golpe! 😒🙄”, “RCN por la ambición puede quebrar su mejor programa en años!”, “se nos va el 80% del contenido 🥺” y “¡Se va Melissa y se les va el Rating! 😂😂😂", son solo algunas de las reacciones que destacan.