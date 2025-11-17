Emiro Navarro preocupó con desalentadoras palabras y contó decisión que tomó: “Necesito tiempo”

La casa de los famosos 2025 llegó a su desenlace el 9 de junio, momento en el que el público finalmente conoció el resultado de las intensas y ajustadas votaciones. Tras semanas de competencia y emociones, Altafulla se consagró como el gran vencedor de la segunda temporada, llevándose a casa el codiciado premio millonario.

Sin embargo, varios de los participantes cautivaron al público y lograron sumar un gran número de popularidad, avanzando en redes sociales y escenarios internacionales. Este fue el caso de Emiro Navarro, quien dio bastante de qué hablar dentro y fuera del reality.

El barranquillero estuvo como foco de reacciones en plataformas digitales, gracias a sus transmisiones en vivo y sus contenidos graciosos. El influencer logró dejar huella, sumando una sólida comunidad.

No obstante, recientemente, un mensaje en redes sociales preocupó a sus fanáticos, ya que revelaba que no se encontraba pasando por un buen momento, y necesitaba espacio. El creador de contenido afirmó que no podía seguir haciéndose el fuerte, pues estaba decepcionándose.

“Les prometo que voy a volver poco a poco a ser lo que ustedes esperan de mí. Quería hacerme el fuerte, pero no puedo, lo siento si lo he decepcionado algunas veces... también lo estoy de mí, pero soy humano, hijo, hermano, sobrino, tío y sostén de muchas personas que lo necesitan”, escribió al inicio.

“Me olvidé de mí, de que también yo mismo necesito de mí, descuide mi vida, descuidé mi salud, y eso está pasando factura... necesito tiempo, espacio y no sabía cómo decirles. Con ustedes siempre quiero mostrar lo mejor que tengo, lo mejor que soy, no quiero que más nadie lleve mis cargas que yo”, agregó.

Emiro, que sufrió bastante tras salir del reality de RCN, mencionó que estaba agradecido con todos los que lo apoyaban, esperando que su regreso fuera mejor.

“Soy ese que se desahoga en silencio y el que se tiene que curar solo, quiero que sepan que voy a volver más fuerte que nunca. Los amo inmensamente, gracias por quererme y darme el amor que en mi corazón hacía falta. Es Dios usando a cada uno de ustedes como instrumento”, concluyó.