Desde hace varios meses, Merly Ome, madre de Yina Calderón, ha compartido por medio de sus redes sociales detalles de la difícil relación que tiene con la exparticipante de La casa de los famosos, pues en el momento en el que tomó la decisión de iniciar una relación con un hombre más joven, su hija se distanció al no estar de acuerdo con este romance.

Esto ocasionó que limitaran su comunicación y se generaran fuertes tensiones en su núcleo familiar.

El pasado fin de semana, Merly celebró su cumpleaños, y pese a que fue festejada por algunos de sus familiares y amigos, manifestó el dolor que siente al no recibir el amor que espera de sus hijas.

“Este cumpleaños lo paso por acá en mi casita, en Oporapa, junto a mis padres, a todas las personas que me aman, que me rodean; vamos a hacer una comidita, les estaré enviando foticos. No vinieron mis otras tres hijas, Yina, Leonela y Claudia; sus motivos tendrán, respetables, pero me enviaron regalos. Me hubiera gustado que hubieran venido, pero bueno, cosas de la vida”, contó frente a los 96.000 seguidores que suma en sus redes sociales.

Por otro lado, habló de Yina y expuso la tristeza que le ha causado la indiferencia de su hija, especialmente en este tipo de celebraciones y fechas importantes.

“Bueno, Yina no me llamó, estoy triste, pero yo la perdono. Dios los bendiga, que tengan una hermosa semana. Pasé unos cumpleaños espectaculares. Mi hija Leonela me envió unos aretes, me dieron ropa, me dieron de todo, estuve superfeliz”, afirmó.

Finalmente, le agradeció a cada una de las personas que se encargó de hacerle pasar un día especial y felicitarla por su cumpleaños.

“A toda la gente que me escribió y me envió esos mensajes tan bonitos, que de pronto en el Instagram no los he leído, discúlpenme, muchas gracias, Dios me los bendiga. A mis padres, a mis hermanos, a mis hijas, a mi novio, a mi nieto, a todos, Dios los bendiga”.

En la sección de los comentarios, varios de sus seguidores opinaron sobre la situación y plasmaron sus puntos de vista.