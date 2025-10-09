Yina Calderón fue denunciada ante la Fiscalía General de la Nación; este fue el motivo

En la segunda temporada de La casa de los famosos se vivieron momentos de tensión entre algunos de sus participantes, pues debido a los problemas de convivencia, llegaron a enfrentarse delante de las cámaras del Canal RCN.

Uno de los pleitos que generaron más polémica en las redes sociales fue protagonizadO por Yina Calderón y La Jesuu, pues no ocultaron el disgusto que existía en sus dinámicas y llegaron a insultarse e incluso, a hacer fuertes comentarios con respecto a su apariencia.

La Jesuu y Yina Calderón protagonizaron fuerte enfrentamiento en ‘La casa de los famosos’. | Foto: Canal RCN / Montaje: Semana

Tras varios meses de que el reality llegara a su fin, Yina Calderón dio fuertes declaraciones en medio de una entrevista, las cuales fueron calificadas como racistas por los usuarios de las redes sociales.

Aunque había guardado silencio al respecto, el jueves, 9 de octubre, la Jesuu, de 23 años, se pronunció por medio de su cuenta de Instagram y manifestó que tomó medidas legales en contra de quien fue su compañera.

“Hermanas Calderón están atrapadas en el racismo más patético y barato. Lo de ustedes no es superioridad, es complejo de inferioridad, disfrazado de chiste (…) Los títulos no garantizan evolución (...) El racismo se enfrenta, se denuncia y se acaba”, escribió.

Por otro lado, publicó un documento oficial de la Fiscalía General de la Nación perteneciente al Proceso de Gestión de Denuncias y Análisis de la Información en el que registró una denuncia virtual en contra de Yina Calderón en respuesta a las palabras que ha utilizado para referirse a ella en redes sociales y medios de comunicación.

La exparticipante de 'La casa de los famosos' publicó la denuncia virtual que puso en la Fiscalía. | Foto: Captura Instagram @lajesuu

Estos son los fuertes comentarios de Yina Calderón hacia La Jesuu

En medio de una entrevista publicada en las redes sociales, Yina Calderón respondió quién es la estrella del mundo del entretenimiento con quien no tiene una buena relación.

“La Jesuu es la famosa que peor me cae. Bueno, no es que me caiga mal, me da asco porque no se bañaba, olía feo en la casa, ella tenía mal aliento. Yo creo que ustedes lo notaban. Yo creo que ese mal aliento que carga, incluso, después de la cámara se le notaba, me a fastidio”.

@letengoelchisme 🤢 “Me da asco”: Yina Calderón rompió el silencio y dijo lo que realmente piensa de La Jesuu Fiel a su estilo directo, Yina Calderón no se guardó nada y lanzó fuertes declaraciones sobre La Jesuu, dejando claro que entre ellas no hay buena vibra 😬🔥. “Me da asco”, dijo sin filtros la empresaria, desatando todo tipo de comentarios en redes. ♬ original sound - Letengoelchisme - Letengoelchisme

En respuesta a la situación, varios usuarios de redes sociales salieron a opinar por medio de los comentarios y compartieron sus distintos puntos de vista: