Yina Calderón intentó besar a Westcol; polémica reacción quedó captada en video

Después de varias semanas de espera, se llevó a cabo una nueva transmisión en el canal Kick de Westcol, y pese a que el creador de contenido suele contar con la presencia de un gran público en sus en vivo, en esta ocasión duplicó las cifras habituales, pues Yina Calderón, exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, llegó al set para conversar con el paisa.

Aunque hubo varios momentos polémicos, uno de los que más llamó la atención fue en el que la estrella del reality se acercó a Westcol con el objetivo de darle un beso, luego de hacerle la entrega oficial de un regalo que le llevó.

Los creadores de contenido se reunieron para llevar a cabo un en vivo en Kick. | Foto: Instagram @westcol - @yinalcalderonoficial / Montaje: Semana

No obstante, en cuestión de segundos, el streamer realizó un ágil movimiento y evitó cualquier tipo de contacto.

“De verdad es porque lo admiro [...], un piquito en la mejilla o un abrazo”, dijo Yina Calderón mientras se acercaba nuevamente a su colega.

Por su parte, Westcol mantuvo la negativa y dejó en claro que no se sentía cómodo al tener este tipo de acercamientos con Yina Calderón.

“No, no, espere. Nada de picos, ni tocaditas, Yina, por favor”.

Como era de esperarse, cientos de personas reaccionaron al clip y hablaron de lo sucedido por medio de la sección de los comentarios.

“Jajaja, por cosas como estas es que me cae bien Westcol”; “Ay, no, pobre Yina”; “Literal, se tuvo que sentir incómoda”; “Si me sentí incómoda yo al verlo, no me imagino ellos ahí”; “¿Y no que no le gustaba el contacto físico?”, y “Yo no sentí pesar ni nada, así como ella no piensa dos veces para destruir a las personas con su lengua. Mis respetos para West, un man firme y serio”, fueron algunos de los comentarios.

Westcol aseguró sentir ‘fastidio’ por Yina Calderón

Posterior a la incómoda situación que atravesaron, Yina Calderón cuestionó a Westcol y le preguntó cuál era la sensación que sentía al escuchar su nombre.

“Fastidio es lo primero que me llega a la mente, porque siempre es chisme y chisme y a mí no me gusta eso. Eso no se puede borrar, yo quisiera, ojalá pudiera no ver lo que veo”.

Frente a esto, la mujer defendió su trabajo y explicó que si ha logrado tener éxito es porque hay personas que se sienten identificadas o atraídas por el tipo de contenido que comparte.