Westcol y Aida Victoria Merlano revelaron si retomaron su relación y generaron polémica: “No lo duden”

Los creadores de contenido hablaron desde sus redes sociales oficiales.

24 de septiembre de 2025, 3:25 a. m.
Aida Victoria Merlano y Westcol aclararon si están juntos de nuevo.
Hace más de un año, Aida Victoria Merlano y Westcol confirmaron que debido a varios problemas de pareja, su relación llegó a su fin. Esto despertó una fuerte polémica entre sus seguidores, quienes crearon varias teorías al respecto e incluso, tomaron bandos para defender a su favorito.

Pese a que muchos llegaron a pensar que la pareja regresaría, la realidad fue que cada uno continuó con sus vidas y sus carreras por caminos distintos. Incluso, la creadora de contenido se convirtió en madre junto al empresario Juan David Tejada.

Crecen los rumores de una posible separación entre ambos creadores de contenido.
Sin embargo, hace algunas semanas se ha venido rumorando que esta relación habría llegado a su fin, y muchos afirman haber visto a Aida Victoria en compañía de Westcol y que estarían de nuevo juntos.

Esto llevó a que cada uno de los famosos se pronunciara por medio de sus redes sociales oficiales y le resolvieran las dudas a sus millones de seguidores.

Contexto: Aparece video de pareja de Aida Victoria Merlano “despechado” y avivó rumores de ruptura amorosa; soltó inesperado mensaje

En primer lugar, Westcol habló a través de una reciente transmisión en Kick y sorprendió a muchos con sus declaraciones.

“No, todos esos rumores son falsos. Papi, llevan como un mes diciendo cosas que son mentiras, que yo no he salido a aclarar, no porque no me haya dado cuenta o no haya visto, porque eso lo he visto obligado, porque está por todo lado, sino porque yo no me quiero meter en esa colada”.

No obstante, dejó en claro que no se cierra ante la posibilidad de regresar con la mujer.

“Capaz si soy, eso sí, eso no lo duden. Ustedes saben que yo soy un gato escurridizo. Una cosa no tiene que ver con la otra, el día que sea verdad, si llega a suceder, tiren lo que quieran tirar, pero cuando sean rumores, no tiren rumores. Yo soy capaz de hacer lo que la gente cree que yo no soy capaz de hacer".

Contexto: Aída Victoria se volvió a pronunciar frente a los rumores y dejó claro quién es el padre de su hijo

Por otro lado, Aida Victoria Merlano bromeó sobre la situación y dejó en claro que las imágenes que están circulando en internet se trataría de un montaje, pues según sus últimas declaraciones, no tiene ningún tipo de relación con el streamer desde hace varios meses.

“Que ustedes me cojan de parche, yo lo entiendo, ¿pero mi mejor amigo? Muchas de ustedes creen que eso es verdad y me han dicho: ‘a él hace rato si se le veían ganas de recuperar ese hogar’, ¿cómo así?’. No, muchachas, eso es una edición y ese niñito hasta al hijo mío se parece".

