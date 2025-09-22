Suscribirse

Aparece video de pareja de Aida Victoria Merlano “despechado” y avivó rumores de ruptura amorosa; soltó inesperado mensaje

El padre del hijo de la ‘influencer’ está en el centro de los comentarios por versiones que salieron a la luz.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

22 de septiembre de 2025, 1:36 p. m.
Aída Victoria Merlano confesó que la enviaron a terapia durante el embarazo por fuerte miedo
Aída Victoria Merlano y su pareja sentimental siguen como foco de rumores por una posible ruptura. | Foto: Instagram: @aidavictoriam

Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada quedaron en el foco de reacciones en plataformas digitales, debido a una serie de especulaciones que giran en torno a su relación amorosa. Ambos se convirtieron en padres recientemente, por lo que las miradas mediáticas se posaron sobre ellos.

Aunque al inicio todo fluía normal en su vínculo, un distanciamiento comenzó a ser constante y notorio entre sus fieles seguidores. Sin profundizar en el tema, muchos aseguraban que la influencer estaría de nuevo cerca de Westcol, su expareja.

Esposo de Aída VIctoria Merlano reaccionó a la noticia del embarazo.
Esposo de Aída Victoria Merlano. | Foto: Intagram de Aída Victoria Merlano

Pese a que no se confirmó nada con respecto al romance entre Aida Victoria y el streamer, Juan David Tejada fue quien se llevó las miradas de los curiosos con un video que salió a la luz, en el que aparecía, aparentemente, despechado.

Contexto: Aída Victoria se volvió a pronunciar frente a los rumores y dejó claro quién es el padre de su hijo

El empresario, que le había respondido a Yina Calderón, quedó en el centro de reacciones, precisamente por las imágenes donde se le veía con unos amigos, hablando sobre los dolores y tristezas emocionales que dejaban las relaciones. De hecho, uno de sus cercanos lo grabó, pidiéndole un consejo para los que estaban ‘entusados’.

“Juan David, un consejo para todos los despechados”, dijo el hombre, a lo que la pareja de Merlano no dudó en responder.

Que no se enamoren, nunca”, respondió, agachando la cabeza, mientras otra persona negaba que estuvieran despechados.

En las imágenes no se entró en detalles sobre el contexto, por lo que muchos aprovecharon esto para avivar los rumores de ruptura entre Tejada y Merlano. Ninguno de los dos se ha pronunciado directamente al respecto, mientras salen supuestas fotos de una traición amorosa.

Es importante recordar que Aida Victoria, a través de Instagram, compartió un inesperado video en el que hablaba de una infidelidad, desatando opiniones por montón. Aunque se trataba de una publicidad, sí hizo referencia a su “marido” y lo alejó de las especulaciones sobre terceros.

“Imagínense yo, corriendo en tacones detrás de ese tipo… desde ahí decidí que prefiero estar siempre cómoda. Esto no es de mi marido, yo por marido mío no peleo, pero por marido ajeno… La etapa de corretear a la moza del marido de tu amiga, recomiendo no saltársela”, dijo en el clip, donde utilizó su tono característico para relatar toda la situación.

Habrá que esperar para conocer más al respecto de esta situación, pues hay distintas versiones y ninguna ha sido desmentida o confirmada por los implicados. Es importante aclarar que se siguen difundiendo especulaciones que involucran a Aida Victoria con Westcol.

