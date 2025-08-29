La influencer barranquillera Aída Victoria Merlano continúa siendo protagonista en las redes, no solo por su popularidad sino también por las versiones que otros creadores de contenido han difundido sobre su vida personal.

En las últimas semanas, su nombre volvió a ser tendencia luego de que Yina Calderón hiciera comentarios que rápidamente desataron una oleada de comentarios en redes.

Calderón aseguró en una de sus transmisiones en vivo que había rumores sobre la paternidad del hijo de Merlano, insinuando que podría ser realmente de Westcol, expareja de la barranquillera, y no de su actual esposo, Juan David Tejada.

La misma Calderón aclaró que no se trataba de información confirmada, sino de versiones que le habían llegado.

Aun así, añadió que, según lo que le contaron, la relación de Merlano con Tejada se habría visto afectada por una presunta infidelidad ocurrida en Medellín, hecho que habría marcado un distanciamiento entre la pareja.

Estas palabras causaron la reacción de Aída Victoria y desde que esto sucedió se generó una conversación en redes.

“Entonces mi ex me preñó por inseminación telepática. Mi amor, cuando usted estaba contando sus chismes, yo estaba dando una conferencia frente a cuatro mil personas. Águila no caza mosca, mamacita”, fue la contundente respuesta de la barranquillera.

Juan David Tejada, esposo de Aída Victoria Merlano, le respondió a Yina Calderón

Lejos de ser indiferente con el tema, el hombre, al cual la creadora llama “el agropecuario”, se pronunció a través de las historias en su cuenta de Instagram.

Primero, Juan David señaló que hoy en día las personas sin saber, se meten en temas privados y por esta razón, las personas creen que es la realidad.

“Hay personas que no entienden que una polémica no es solo redes sino que ya involucra la vida privada de uno. Hoy cualquiera con un teléfono se inventa algo y sin pruebas ya todo el mundo asume que es verdad”, dijo.

Además, lanzó un señalamiento en contra de Yina: “Hay que ser muy basura para hablar de un niño y más basura para meterse con una mujer recién parida”, agregó.

Juan David Tejada le respondió a Yina Calderón. | Foto: Instagram: @jdt21_5

De igual forma, fue claro en responder a la infidelidad y a su paternidad. “Ni he sido infiel ni he puesto en duda jamás la paternidad de mi hijo”.

Luego de esto, la huilense volvió a pronunciarse y aunque resaltó la calidad de ser humano que es Juan David, le dijo que si no quiere que hablen de su mujer, que en primer lugar ella no debería dar de qué hablar.

“Están que me envían la imagen en donde responde el esposo de Aída Victoria Merlano. Ese hombre siempre me ha parecido muy caballeroso, independientemente de cualquier cosa, nunca se ha metido conmigo. Yo le digo a usted, señor, si quiere que uno no se meta con ella, recién parida, pues es que ella en su estado tampoco lo haga”, señaló Calderón.

Por último, Yina dijo que aún en este estado, Aída compartió su opinión frente a diferentes temas y esto hace que la gente hable.