Aida Victoria reveló cómo hace para mantener su figura, después de tres semanas de haber dado a luz: “Nunca me he hecho una lipo”

La empresaria y creadora de contenido Aida, Victoria Merlano, volvió a sorprender con un video en el que mostraba su figura, a tan solo tres semanas de postparto.

El pasado 29 de julio, la barranquillera dio a la luz a su primer hijo, Emi, fruto de del amor de su relación con el empresario y ganadero Juan David Tejada, quienes, desde el anuncio de su embarazo, demostraron la emoción y felicidad por esta nueva etapa.

Durante su periodo de gestación, la influencer compartió algunas de las complicaciones que sufrió, pues varias veces tuvo que asistir al médico porque vomitaba demasiado, lo que le provocaba deshidratación y fuertes dolores en el estómago.

Sin embargo, los exámenes siempre salieron bien y su bebé nació por parto natural y aunque sufrió una complicación que la asustó, esto no le afectó, como lo dio a conocer por medio de sus redes sociales y desde ese momento ha compartido la experiencia en su nuevo rol como mamá.

El pasado 4 de agosto, Aida Victoria sorprendió con una publicación de cuatro fotos en la que se le observa cargando a su bebé, luciendo un bikini de color negro y dejando ver la figura que mantenía, lo que generó reacciones.

“¿Cómo hacen estás mujeres para quedar regias?”; “Espera, cómo que una semana y vos así”; “El glow de la maternidad es lo mejor que existe y Dios”; “Ese cuerpo. ¡Dios mío! Ni parece que hubieras parido”; “¿Cómo así? Me veo más embarazada yo que Aida”, fueron algunos de los comentarios.

Luego de 15 días, la barranquillera volvió a impactar con un video en el que estaría vistiendo una pijama, un pantalón y un top que le permitieron mostrar su abdomen, afirmando que lleva tres semanas de postparto y jamás se ha realizado una liposucción.

“No estoy a dieta, actualmente solo estoy comiendo balanceado. Nunca duden del poder de los buenos hábitos”, escribió la mujer, haciendo referencia a la disciplina que siempre ha demostrado.

El video fue publicado en un perfil de Instagram, donde los usuarios no dudaron en reaccionar y comentaron lo que pensaban al respecto, algunos refiriéndose a que no parece que haya estado en embarazada y otros la critican porque supuestamente no tiene mucho por hacer.