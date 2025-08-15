Suscribirse

Aida Victoria compartió un video junto a su bebé y generó reacciones: “Ser madre por elección”

La creadora de contenido ha mostrado su nueva faceta como mamá.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

15 de agosto de 2025, 10:23 p. m.
Aída Victoria Merlano reveló lo que más le ha costado en los primeros días de maternidad.
Merlano compartió un video con su hijo Emi y generó reacciones. | Foto: Instagram: @aidavictoriam

Aida Victoria Merlano es una de las creadoras de contenido más influyentes, es muy activa en sus redes sociales, en las que comparte mensajes de amor propio, empoderamiento, resiliencia, entre otros y, desde hace dos semanas, su experiencia en su faceta como madre.

La barranquillera tiene más de siete millones de seguidores en su perfil de Instagram y su más reciente publicación es un video con su bebé y con la frase: “Emi, ser tu mamá es la cosa más increíble que me ha pasado en la vida”.

Contexto: Esposo de Aída Victoria Merlano no ocultó su reacción al ver el nacimiento de su hijo: “Emi, te amo”

En la grabación, se observa a la influencer con su hijo recostado en la cama, cambiándole el pañal, aplicándole crema y diciéndole tiernas palabras como: “Esos ojazos hermosos que me derriten”.

En menos de una hora, la publicación ya supera los cien mil me gusta y 800 comentarios, en donde los seguidores dejaron tiernos mensajes y aprovecharon para contar sus experiencias.

Aida Victoria Merlano expresó lo que siente por su hijo, Emi y mostró un tierno momento.
Aida Victoria Merlano expresó lo que siente por su hijo. | Foto: Captura de Instagram @aidavictoriam

“Qué felicidad es tener un bebé cuando uno quiere”; “ser madre por elección es lo máximo”; “¡amo tu rol de mamá! Te admiro profundamente, eres tan paciente, amorosa, dedicada, ver tu entrega y disposición”; “me recuerda tanto a mí, que sin saberlo conocí al amor de mi vida el día que qué di a luz”; entre muchos más.

Sin embargo, en una ocasión la barranquillera confesó que al inicio hubo cosas que le han costado trabajo, pues le dolía lactar.

Me pasa algunas veces que los primeros 5 minutos siento feo, como ganas de llorar, hormigueo en el cuerpo y me bajoneo; pero ya me explicaron que es disforia de eyección de la leche”, comentó, añadiendo que es algo completamente común y le puede pasar aquellas madres que son primerizas.

Adicionalmente, a pocos días de haber dado a luz, Aida sufrió un desgarro y escribió: “Lo sentí, me están revisando los puntos Ojalá no me pase lo de Greeicy”.

Contexto: La contundente respuesta de Isabella Ladera a Aida Merlano tras polémica por una libreta: “Todos sabían menos yo”

¿Qué le pasó a Greeicy?

La cantante caleña fue mamá el 21 de abril de 2022 y, en un video publicado en su perfil este año, hizo una confesión sobre una complicación que tuvo al dar a luz y sufrió un desgarro, que es la ruptura de los tejidos blandos en la zona íntima.

Rendón afirmó que en el momento en el que estaba teniendo a su hijo Kai, su genital se rajó y le cosieron demás, por lo que no pudo tener intimidad con su pareja, Mike Bahía, durante dos años.

