Aida Victoria Merlano causó conmoción al revelar complicación tras dar a luz: “Lo sentí”

La influenciadora decidió compartir con sus más de 7.2 millones de seguidores el nacimiento de su hijo . En la grabación, no solo mostró parte del proceso de parto, sino también la primera vez que lo tuvo en brazos.

No obstante, después de algunas horas, la también empresaria, publicó un story en el que se le pudo ver acompañada de una profesional de la salud, quien le revisó los puntos que le realizaron en la zona íntima , al momento del parto, ya que su piel sufrió lesiones debido a un exceso de estiramiento.

View this post on Instagram

“Me desgarré y lo sentí, me están revisando los puntos” , dijo la mujer mientras grababa dentro del consultorio.

"Me agarraron como puntitos de más, entonces quedé angosta (...) Nosotros duramos 2 años intentando volver a tener relaciones y esto no sucedía (...) Tocaba hacer como una mini cirugía muy sencilla para volver a abrir y nunca fuimos por tiempo, estábamos muy ocupados, como que dijimos, ‘Bueno, no pasa nada.’ Igual lo seguíamos intentando, el caso es que con el tiempo eso se dio”, confesó por medio de un video publicado en sus redes sociales.