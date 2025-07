En el video, Ladera también hizo referencia a una persona que ya no está, se encuentra lejos y lo que sintió en ese momento: “Yo que pensé que me iba a morir, pero mírame disfrutar el mar sin ti”.

Ante la publicación, la creadora de contenido Aida Merlano subió a sus historias un video con la descripción “Isabella Ladera me tiene estresada”, pues la barranquillera expresó que quiere conocer bien la situación.

“ Tu corazón necesita desahogarte, hazlo, pero con capturas, video, Tiktok, reel , audio, canciones inéditas, porque a veces uno necesita saber esas cosas que agobian ”, dijo Aida , pidiéndole que no solo subiera los “poemas”, sino que mostrará algo.

En pleno embarazo, Aida Victoria Merlano fue hospitalizada de emergencia: “Un dolor que me puso a revolcarme”

Contexto: En pleno embarazo, Aida Victoria Merlano fue hospitalizada de emergencia: “Un dolor que me puso a revolcarme”

En la captura de pantalla, se observa lo que Merlano le respondió: “Cuando tú me dijiste que lo amabas, pero que sentías que él no te creía, te juro por mi vida que dije: no, está con un narcisista. Siempre se hacen los que se sienten un poco amados como para que uno se desviva cada vez más”.