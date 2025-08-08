Aída Victoria Merlano, con “ganas de llorar”, habló de lo que le ha costado trabajo en medio de su maternidad: “Siento feo

Desde que dio a luz a su hijo Emi, el pasado martes 29 de julio, la influencer barranquillera Aída Victoria Merlano no ha dejado de compartir su alegría y emoción a través de sus redes sociales.

En variadas historias y publicaciones, se le ha visto completamente entregada a esta nueva etapa de su vida, disfrutando cada momento junto a su hijo, Emi.

Con su estilo característico, Aida Victoria Merlano ha mostrado lo duro que han sido sus primeros días como madre, sobre todo porque su hijo pide comida cada dos horas, lo que la ha hecho no gozar de un buen descanso.

Aída Victoria Merlano habló de cómo vive la lactancia con su hijo Emi

Recientemente, la influencer respondió, en la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, la inquietud de una de sus seguidoras, quien le preguntó si le dolía amamantar.

“¿Te duele lactar a Emi?", le preguntaron.

Fiel a su estilo transparente, la influencer no dudó en hablar del tema sin adornarlo. En su respuesta, explicó que, si bien al principio sintió molestias, ha aprendido a sobrellevarlo con paciencia y amor.

“Al principio, sí ―a pesar de que lo hacía con técnica―. Ahorita, solo los primeros 5 segundos. Creo que de tanto que le corregí la boquita con la postura correcta, se acostumbró”, escribió.

Aída Victoria Merlano habló de la lactancia en su maternidad. | Foto: Instagram: @aidavictoriam

Además, confesó que, en un inicio, tuvo algunos bajones en su estado de ánimo porque el hecho de lactar le hacía sentir algo feo, como si algo estuviera haciendo mal.

“Me pasa algunas veces que los primeros 5 minutos siento feo, como ganas de llorar, hormigueo en el cuerpo y me bajoneó; pero ya me explicaron que es D-MER ―disforia de eyección de la leche― y es un tema meramente hormonal, porque cuando empiezas a lactar baja de forma repentina la dopamina ―que es la hormona asociada al placer y el bienestar― pasa. Así que si les pasa, ES supermal”, añadió, explicándoles a madres primerizas o futuras madres que es un proceso de la maternidad totalmente normal.

Complicación que sufrió Aída Victoria Merlano a días de tener a su hijo

A pocos días de haber dado a luz, Aída compartió con sus seguidores un momento íntimo y revelador de su proceso postparto.

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, la joven apareció acompañada por una profesional de la salud en un consultorio médico, donde le realizaban una revisión de los puntos en su zona íntima.

Durante el video, Merlano explicó que sufrió un desgarro durante el parto debido al exceso de estiramiento de la piel, situación que le generó incomodidad física en los días posteriores.

“Me desgarré y lo sentí, me están revisando los puntos”, expresó mientras documentaba la consulta.

Además, aprovechó la oportunidad para mencionar un caso similar vivido por la cantante y actriz Greeicy Rendón.