Aída Victoria Merlano desarmó rumor de Yina Calderón sobre su bebé que involucra a Westcol: “Me preñó por inseminación telepática”

La ‘influencer’ huilense subió un video en el que menciona que, al parecer, Westcol sería el papá del niño.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

25 de agosto de 2025, 12:37 p. m.
Aída Victoria Merlano lanzó contundente respuesta a rumores de Yina Calderón acerca de que Westcol es el papá de su hijo.
Aída Victoria Merlano lanzó contundente respuesta a rumores de Yina Calderón acerca de que Westcol es el papá de su hijo. | Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @aidavictoriam - @yinacalderontv - @westcol

En Colombia son varios los influencers que se han convertido en figuras públicas polémicas y controversiales por sus opiniones y discusiones, y entre ellos siempre han estado Yina Calderón, Westcol y Aída Victoria Merlano.

Recientemente, estos tres creadores de contenido dieron nuevamente de qué hablar por un “chisme” que lanzó la también DJ de Guaracha, Yina Calderón, quien aseguró que le había llegado información que relacionaba a la influencer barranquillera y a su hijo Emi con Westcol, su expareja.

Aída Victoria Merlano reveló lo que más le ha costado en los primeros días de maternidad.
Aída Victoria Merlano reveló lo que más le ha costado en los primeros días de maternidad. | Foto: Instagram: @aidavictoriam

Yina Calderón habló del supuesto verdadero padre del hijo de Aída Victoria Merlano

De acuerdo con lo expuesto por la exparticipante de La casa de los famosos, el bebé de Aída Victoria Merlano y su pareja Juan David Tejada, nació el pasado 29 de julio, sería supuestamente hijo del streamer paisa Westcol.

“Que Westcol, al parecer, es el papá del bebé de Aída”, dijo Yina en primera instancia.

Contexto: Aída Victoria Merlano se destapó sobre el posparto que vive y habló de lo que la tiene mal: “Amo ser mamá, odio las hormonas”

Luego aclaro que no podía asegurar que la información fuera verdadera porque no le constaba, pero mencionó que le enviaron fotos de ambos en un centro médico en la costa colombiana.

“[...] Yo no estoy diciendo que sea verdad, presuntamente, nos escribieron a todas las páginas de chismes, y la gente, ¿paraa qué se va a inventar eso?... pero nos mandaron hasta fotos de Aída en la clínica en Barranquilla con Westcol”, concluyó Yina.

Este comentario no tardó en viralizarse y llegar a conocimiento de Aída, por lo que, como era de esperarse, reaccionó de inmediato y se pronunció a través de las historias en su cuenta oficial de Instagram.

Con su estilo directo y sin rodeos, Aída Victoria Merlano habló refiriéndose a Westcol como “mi ex”, dijo:

“Entonces mi ex me preñó por inseminación telepática. Mi amor, cuando usted estaba contando sus chismes, yo estaba dando una conferencia frente a cuatro mil personas. Águila no caza mosca, mamacita”, escribió la barranquillera.

Los seguidores no dudaron en dejar sus reacciones y comentarios por el cruce de palabras que tuvieron ambas creadoras de contenido.

Contexto: Aída Victoria Merlano, con “ganas de llorar”, habló de lo que le ha costado trabajo en medio de su maternidad: “Siento feo

“Yina por el amor de Dios, silénciate un año”; “Con los hijos nadie se mete”; “Aída mija, arráncale hasta el último pelo que tiene esta mujer”; “No soy fan de ninguna, pero se pasó... qué fuerte. Nada le da el derecho de meterse en eso”; “Por Dios, los niños no se tocan y menos se habla basura... cómo puede jugar con esto esa loca”; “¿En serio se está metiendo con Aída y maternando? Uy no, hay que tener un corazón muy dañado"; “Aída Victoria facturando y la otra buscando sonido en plena borrachera”, fueron algunos de los comentarios.

