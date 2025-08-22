Suscribirse

Aída Victoria Merlano se destapó sobre el posparto que vive y habló de lo que la tiene mal: “Amo ser mamá, odio las hormonas”

La creadora de contenido se mostró junto a su hijo y dejó ver lo que más le cuesta de la maternidad.

22 de agosto de 2025, 12:54 p. m.
Desde hace meses, la famosa influencer barranquillera Aída Victoria Merlano sorprendió con el anuncio de su embarazo, el cual transcurrió con algunos altibajos en su salud.

La atención aumentó desde el pasado 29 de julio, día en el que nació su hijo Emi, pues desde esta fecha todo en su vida cambió.

Aída Victoria Merlano reveló lo que más le ha costado en los primeros días de maternidad.
Aunque en este momento se encuentra 100% centrada en su hijo, Merlano no abandona las redes sociales y, a través de las historias en su cuenta oficial de Instagram, ha hablado del proceso que lleva.

Aida Victoria Merlano reveló cómo ha llevado el posparto

La creadora de contenido se tomó sus redes para enviar un mensaje a todas aquellas mujeres que se encuentran viviendo la etapa del posparto, la cual suele ser muy difícil de llevar.

En el texto que escribió, Aída Victoria dejó claro que disfruta su proceso como ninguno otro, pero también dejó ver que el enfrentarse a las hormonas en esta etapa es complejo.

“Amo ser mamá. Odio las hormonas en el postparto”, escribió iniciando el mensaje.

Aída Victoria Merlano habló sobre el posparto.
“A las que están en las mismas, sepan que las entiendo y las abrazo desde la distancia. Hay días maravillosos y días oscuros, pero por más oscuros que parezcan, siempre hay mucho que agradecer. Gracias a las que me comparten cosas lindas, intento leerlas siempre y me sacan tantas sonrisas”, añadió la influencer, dejando claro que, pese a que vive momentos de altibajos, leer las experiencias y los mensajes de sus seguidoras, le da aliento para seguir.

Horas más tarde, Aída se dejó ver en compañía de su bebé y mencionó que debido al cansancio tan grande que tenía, había optado por extraerse para que el niño durmiera con su prima, y así ella poder dormir un poco.

Sin embargo, se puede ver que esto lo dijo con nostalgia, ya que le cuesta separarse de su hijo, así sea solamente de habitación.

“Nosotros nos arrunchamos delicioso todas las noches, pero véanme la cara, estoy mamada, estoy reventada, entonces me extraje para que él duerma con la prima y yo poder dormir, pero tengo guayabo, estoy que lloro”, dijo.

Aída Victoria Merlano se mostró viviendo el proceso del posparto.
En horas de la madrugada, Aída Victoria publicó una historia mostrando a su bebé sobre su pecho, asegurando que no pudo conciliar el sueño lejos de su hijo, por lo que tuvo que ir por él.

“Muchachas, no pude. Fui a rescatar a mi cría al otro cuarto”, escribió en la misma historia señalando que eran las 3:37 a. m.

