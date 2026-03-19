Aída Victoria Merlano fue víctima de “violencia económica” en la relación con su expareja; destapó conducta agresiva

En una conversación reciente con la periodista Tatiana Franco para el pódcast Vos Podés, Aída Victoria Merlano se sinceró y confesó varios detalles poco conocidos sobre su vida personal.

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La creadora de contenido barranquillera recordó momentos difíciles que, según contó, vivió durante su embarazo junto al empresario Juan David Tejada.

De acuerdo con su versión, lo que en un inicio parecía una relación ideal anhelada por muchos, terminó convirtiéndose en una etapa compleja y dolorosa que le provocó demasiado sufrimiento.

Las palabras de Merlano no pasaron desapercibidas y rápidamente hicieron que su historia de vida con su expareja volviera a desatar comentarios y reacciones de las personas, sobre todo en redes sociales.

Aída Victoria Merlano confesó que fue víctima de violencia económica

En esta charla, Merlano afirmó que en varias oportunidades, su expareja le pedía dinero de forma reiterada para, según él, usarla en inversiones o situaciones personales.

De todo esto, según mencionó Aída Victoria, se dio cuando ella se encontraba atravesando un momento complejo a nivel financiero, lo cual a él no pareció importarle, pues le seguía pidiendo dinero.

Aída Victoria Merlano confesó que la enviaron a terapia durante el embarazo por fuerte miedo Foto: Instagram: @aidavictoriam

De acuerdo con lo mencionado por Aída Victoria Merlano, uno de los momentos más tensos llegó luego de que ella se negara a darle dinero después de que ambos dieran por terminada la relación.

“¿Sabes por qué me quiso pegar? Porque me estaba pidiendo una colaboración económica por una situación que él estaba viviendo con su hermana. Y yo le dije: ‘Es que, la verdad, yo no tengo por qué apoyarte, porque ya tú y yo no somos pareja. Entonces, honestamente, no cuentes con mi plata pa’ eso’”, contó.

La influencer barranquillera señaló en la conversación con Tatiana que el hecho de que ella se negara a pasarle dinero habría causado una reacción agresiva por parte de él, y ella empezó a vivir un infierno a su lado.

Por todo lo vivido, Merlano acudió a terapia y fue su psicóloga quien le dijo que ella había sido víctima de violencia y que por ende tenía que denunciar.

“Yo fui a denunciar fue que casi me dan en la jeta [...] Me dice la psicóloga: ‘Tú fuiste víctima de violencia psicológica todo tu embarazo y de violencia económica’”, dijo.

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De igual forma, Aída Victoria mencionó que momentos de esta magnitud sucedieron en el tiempo en el que ella estuvo embarazada.

Merlano mencionó que cuando tenían este tipo de discusiones ella sentía ganas de llorar, y justo en estos momentos era su expareja quien reaccionaba de forma negativa diciéndole que eso podría afectar al bebé, sin importarle lo que ella estaba sintiendo.