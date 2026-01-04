El primero de enero de 2026 dejó un momento inesperado para los seguidores de Aída Victoria Merlano y Westcol. Tras meses de distancia, la influencer y el streamer se vieron nuevamente en una transmisión.

En este en vivo, los dos se animaron a hablar sin filtros sobre distintos temas, incluidos los sentimientos que todavía existen entre ellos, pese a que su relación quedó en el pasado.

Aunque el diálogo arrancó siendo algo tenso, con el pasar de los minutos tomó un tono más profundo, pues Westcol sorprendió al hacer una confesión personal.

El streamer admitió que durante mucho tiempo mantuvo la ilusión de una reconciliación con Aída, una esperanza que se apagó al enterarse de que ella sería madre.

Westcol explicó que no le importó nunca el pasado sentimental de ella y que siempre pensó que volverían a cruzarse en otro momento de la vida.

Sin embargo, reconoció que la llegada del hijo de Aída fue un golpe duro, ya que sintió que ella concretó con otra persona los planes que alguna vez habían imaginado juntos.

Westcol confesó si actualmente ama a Aida Victoria Merlano e hizo fuerte revelación en vivo

Aída Victoria Merlano habló de Juan David Tejada con Westcol

Días antes, Westcol dio de qué hablar luego de reunirse en persona con la expareja de Merlano, ya que se estaba concretando como participante de su reality.

Para Aída, esto fue motivo de dolor, ya que nunca se lo esperó y, además, en la conversación del primero de enero, el streamer le dijo que para él, Tejada era una buena persona, y esto hizo que Aída hablara del dolor que vivió junto a Juan David.

En un inicio, la barranquillera habló de Dios y de cómo él, en medio del desespero de ella, obró para que mantuviera la calma y no se diera por vencida.

Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada. Foto: Instagram @jdt21_5 - @aidavictoriam / Montaje SEMANA

“De no ser por Dios, que tuvo misericordia conmigo a pesar de que he sido desacertada y equivocada, yo no me paro del piso, porque hubo muchos días en los que yo decía: ‘es cómodo estar aquí abajo’, y de verdad a veces, simplemente no quisiera sentir nada”, inició diciendo Merlano.

“Es fácil decirle a la gente un consejo, qué es lo correcto, qué es lo que debería hacer, pero marica, el dolor que yo viví y la mierda que me comí y los lugares que tuve que recorrer y de donde vengo, solo yo los conozco a certeza”, añadió Aída, dejando claro que no ha pasado por momentos agradables.

La influencer afirmó que si alguna persona sabía algo de lo que ella vivía, era quien no la abandonaba ni un solo segundo.

“Alguien que mínimamente puede saber: Celeste, que no se despegó ni un minuto de mí, porque te puedo jurar que si el día que Celeste se me sentó en frente, se va por la puerta, yo no sé si estaría aquí, porque te lo juro que fue un día en el que yo sentí que no podía más con el peso de mi vida”, confesó Aída Victoria.

Aída Victoria Merlano ventiló pruebas de jugosa transacción y dejó mal parado a su ex, Juan David Tejada: “Que a mí no me difame”

Por último, la barranquillera, mirando directamente a Westcol, habló del daño que le hizo Juan David, por eso la herían tanto sus comentarios.

“Hacerle eso a la mamá de tu hijo, no solamente te convierte en una mala persona... te convierte en un ser cruel, vil y miserable. Por eso me duelen tus palabras, porque solo yo conozco el dolor del que vengo”, concluyó. Ante el desahogo de Merlano, Westcol guardó silencio y solo dijo: “Entiendo, perdón, bebé”.