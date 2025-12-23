Aída Victoria Merlano ventiló pruebas de jugosa transacción y dejó mal parado a su ex, Juan David Tejada: “Que a mí no me difame”

El año 2025 ha sido bastante intenso para la influencer barranquillera Aída Victoria Merlano. Durante este tiempo, vivió el inicio de una nueva relación, el nacimiento de su hijo Emiliano y la separación de Juan David Tejada, el padre de su hijo.

Esta separación, desde que inició, ha sido bastante polémica y ha estado muy marcada por cruces de palabras y acusaciones entre ambos, las cuales han sido publicadas en mensajes y videos en las historias de sus respectivas cuentas de Instagram.

Todo inició desde que Merlano respondió un comentario de una hater, en donde dejó claro que ella sola es quien mantiene a su hijo, dejando claro que Tejada no se hace responsable por el bebé que está próximo a cumplir cinco meses de edad.

Recientemente, tanto Tejada como Westcol, ambos exparejas de la barranquillera, dieron de qué hablar, pues Juan David hace parte de La mansión de los Streamers, reality digital de Westcol.

Aída Victoria Merlano dejó mal parado nuevamente a su ex, Juan David Tejada. Foto: Instagram: @aidavictoriam

En este espacio, Tejada se hizo amigo del influencer conocido como La Piquiña, y fue él quien desató nuevamente los comentarios en redes sociales, pues expuso una jugosa millonada que el agropecuario le había transferido a Aída Victoria, pues Juan David estaba presumiendo de muchos lujos y cosas.

Como era de esperarse, Merlano no esperó para exponer la que sería la verdad de la situación, y según ella, ese dinero estaba destinado a otros pagos, pero no a la manutención de su hijo. Incluso, volvió a afirmar que a su hijo lo mantiene ella sola.

Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada Foto: Instagram @jdt21_5 - @aidavictoriam / Montaje SEMANA

“Seguro la transferencia que te mostró es del arriendo del apartamento de las hermanas, que debía tres meses y, como estaba a nombre de mi empresa, me tocó pagarlo a mí y él me reembolsó, porque a mi hijo lo sostengo yo sola, él nunca me ha dado un peso y yo soy una mentirosa; que saque sus pruebas, pero a mí no me difame”, escribió la barranquillera en su historia de Instagram, dejando varios pantallazos del momento en el que ella sostuvo una conversación con Juan David, en la que hablaron del arriendo que ella mencionó.

“Juan David, me están cobrando el arriendo de donde viven tus hermanas; por favor, comunícate para hacer el pago y también para cancelarlo si eso decidieron”, mostró Aída, dejando ver que le informó a su ex acerca del cobro.

Además, también mostró la captura de pantalla en donde le dice a Tejada que ella efectuó el pago y que él le quedaba debiendo a ella. “Ya hice yo el pago, me quedas debiendo a mí. Me avisas entonces cuando puedan transferir y yo te digo qué cuenta me devuelves, porque si es por ti, me reportan en Datacrédito”, mostró.