La salud de la reconocida influencer Aida Victoria Merlano género preocupación a sus más de 8 millones de seguidores. Este 22 de diciembre, la creadora de contenido sorprendió a su comunidad con una noticia que nadie esperaba: Estuvo bajo observación médica tras sufrir un delicado quebranto de salud. El hecho ocurre en un momento agridulce, justo cuando la barranquillera celebraba uno de los logros más importantes de su vida.

La incertidumbre comenzó cuando Merlano publicó una fotografía en sus historias de Instagram en la que se le ve acostada en una camilla de una clínica. La creadora de contenido se desmayó repentinamente, lo que obligó a su traslado inmediato a un centro asistencial.

Aida Victoria Merlano ingresada de urgencia a un centro asistencial. Foto: @aidavictoriam

El incidente ocurrió poco después de que Aida participara en una transmisión en vivo con el creador de contenido Emiro, en el contexto de las Novenas de Aguinaldos. El diagnóstico preliminar apunta a un problema derivado del estrés severo que ha venido manejando en las últimas semanas. A este cansancio físico se le sumó la presión de enfrentar rumores públicos sobre su expareja, Juan David Tejada, lo que habría terminado por desestabilizar su salud emocional y física.

“Yo soy superbrava para aguantar dolor y ayer me estaba aguantando un dolor abdominal, horrible hasta que me desmayé y casi convulsiono. Resulta que se me inflamaron los intestinos de tanto estrés y el cuerpo somatiza todo lo que no puede descargar, así que colapsó“, contó Merlano en su cuenta de Instagram.

Irónicamente, apenas unas horas antes del colapso, Aida Victoria era tendencia por una razón mucho más festiva. La influenciadora compartió con orgullo la compra de su nueva joya automotriz: la Mercedes-Benz G 580 con Tecnología EQ.

Este vehículo no es cualquier camioneta; es la primera variante totalmente eléctrica del legendario Clase G. Sus especificaciones son dignas de una colección de lujo:

Su potencia alcanza los 579 CV gracias a cuatro motores eléctricos controlados individualmente, su diseño fusiona la robustez icónica de la marca con innovación sostenible, pero lo más sorprendente es el precio, en el mercado colombiano, este modelo arranca en los $1.149.900.000 pesos, una cifra que refleja el enorme poder adquisitivo de la barranquillera. Los comentarios en redes no se hicieron esperar, hay quienes la felicitan y otros quienes cuestionan el origen de su dinero.

‘Los amores de Victoria’: El nuevo proyecto de Aida

El epicentro de este ciclo de éxitos y agotamiento es su nuevo proyecto profesional. Aida Victoria anunció oficialmente el lanzamiento de su libro titulado ‘Los amores de Victoria’. Según ella misma declaró en sus redes sociales, este libro representa meses de trabajo intenso y es la razón principal por la que decidió recompensarse con la mencionada camioneta.

“¡Hoy salió mi libro! ¡Y compré la camioneta de mis sueños! Trabajen duro y sueñen el doble”, escribió Merlano en su cuenta de Instagram antes de que su cuerpo le “pasara factura” por la carga laboral y emocional que enfrenta.

Aida Victoria Merlano ha construido una carrera basada en la resiliencia. Desde los escándalos judiciales que rodearon su salto a la vida pública hasta su consolidación como empresaria y ahora autora, la barranquillera siempre ha estado bajo el escrutinio público. Sin embargo, este reciente episodio hospitalario recuerda que, todos podemos ser víctimas de una descompensación como la que sufrió Merlano.