J Balvin y Bad Bunny se reconcilian ante miles de fans en México: “Te respeto mucho”

J Balvin y Bad Bunny hicieron temblar el Estadio GNP Seguros con un emotivo mensaje de reconciliación y admiración mutua.

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

22 de diciembre de 2025, 10:15 p. m.
Reencuentro de J Balvin y Bad Bunny en el estadio GNP Seguros
Reencuentro de J Balvin y Bad Bunny en el estadio GNP Seguros Foto: @JBalvin

El mundo del género urbano quedó paralizado tras lo vivido este domingo 21 de diciembre. Una de las noches más memorables de la última década fue presenciada por miles de personas en la Ciudad de México. Lo que parecía ser simplemente el cierre de una exitosa gira se transformó en el escenario de una reconciliación histórica que ha conmocionado las redes sociales: J Balvin y Bad Bunny volvieron a compartir escenario, dejando atrás años de rumores, indirectas y un evidente distanciamiento.

El Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México fue el epicentro del último show del “Debí tirar más fotos World Tour”. Mientras el Conejo Malo deleitaba a su audiencia con los éxitos de su etapa más reciente, la energía del lugar cambió drásticamente cuando, de forma inesperada, la figura de J Balvin emergió en medio de los efectos visuales y subió directamente al escenario.

La aparición del artista paisa no fue solo un acto musical, sino un cierre simbólico a las diferencias que los mantuvieron alejados. La química que en 2019 dio vida al álbum colaborativo Oasis volvió a encenderse cuando ambos interpretaron “La canción”, himno que marcó a toda una generación y que adquirió un nuevo significado de unidad.

Frente a más de 60.000 personas, los dos astros del reguetón intercambiaron disculpas públicas. Bad Bunny se dirigió al paisa con una vulnerabilidad poco vista en su carrera: “Te respeto mucho”, una frase que sepultó cualquier rastro de la supuesta rivalidad que nació tras algunas letras polémicas del álbum Nadie sabe lo que va a pasar mañana.

Por su parte, Balvin respondió con la calidez que lo caracteriza, reforzando que la admiración mutua siempre estuvo presente, a pesar de los malentendidos propios de la competitividad en la industria. El intercambio de elogios y el prolongado abrazo entre el puertorriqueño y el colombiano se convirtió de inmediato en uno de los momentos más surreales del año para los fanáticos del movimiento urbano.

La relación entre Bad Bunny y J Balvin ha sido una montaña rusa. Tras ser, en su momento, los dueños y señores del género, dominando el mercado global con el álbum en colaboración Oasis, el distanciamiento se hizo evidente en 2023. Los seguidores de ambos artistas notaron la ausencia de interacciones entre ellos, pero la tensión aumentó cuando Bad Bunny lanzó una línea en la canción Thunder and Lightning que muchos interpretaron como un ataque directo hacia el “Niño de Medellín”: “Mientras ustedes son amigos de to’ el mundo como Balvin”.

Aunque ninguno de los dos artistas confirmó abiertamente una pelea, los rumores crecieron debido a la ausencia de colaboraciones recientes y a que J Balvin eliminó algunos fragmentos de canciones junto a Benito en algunos de sus conciertos. Sin embargo, el reencuentro en México confirmó que, lejos de una enemistad irreparable, existieron malentendidos que ambos decidieron aclarar en privado semanas antes del show.

Este reencuentro en México no solo beneficia a sus carreras individuales, sino que envía un mensaje de solidaridad y madurez a toda la industria. La reconciliación marca un hito en la historia del reguetón y redefine el panorama de cara a 2026. Con el respeto y la admiración intactos, la pregunta que ahora inunda las redes es inevitable: ¿estaremos ante la antesala de una nueva colaboración o, incluso, un Oasis 2?

