De las risas al terror: el calvario que vive Lokillo Flórez tras recibir amenazas de muerte

Lo que debía ser una fiesta del ingenio y la improvisación en la FMS World Series 2025 (Freestyle Master Series), dio un giro inesperado. Lokillo Flórez denunció graves amenazas de muerte tras su paso por la liga profesional de improvisación de rap en el mundo. Lo que se esperaba que fuera una batalla de creatividad se ha transformado en una pesadilla para uno de los comediantes más queridos de Colombia. El artista ha encendido las alarmas tras revelar que es víctima de una violenta ola de persecución digital.

La controversia se originó tras el duelo que enfrentó a Lokillo con el también freestyler chileno el Menor. A pesar de que la batalla fue un despliegue de rimas de alto calibre, el ambiente en las plataformas digitales se tornó hostil al terminar la presentación.

Luego de la batalla se generó una fuerte ola de ataques en redes sociales. Lo que comenzó como un debate sobre quién merecía la victoria, rápidamente se transformó en un hostigamiento sistemático. Seguidores de ambos bandos cruzaron la línea de la opinión para entrar en el terreno de los insultos y, finalmente, las amenazas de muerte.

Cansado del asedio, Yedinson Ned Flórez, nombre de pila del artista, decidió alzar la voz para frenar la toxicidad de los fanáticos radicales. El colombiano envió un mensaje directo y tajante a través de sus canales oficiales, rechazando cualquier acto que ponga en riesgo la integridad física o emocional de los protagonistas.

A través de redes sociales, el comediante se pronunció sobre las amenazas de las que ha sido víctima. Foto: semana

Lokillo fue enfático en señalar que estas agresiones no solo lo afectan a él, sino que su contrincante, el Menor, quien también ha sido blanco de mensajes intimidantes. El artista paisa recordó que el freestyle es una disciplina basada en el respeto y la competitividad deportiva, y que los conflictos que ocurren sobre la tarima deben morir en el escenario.

“Es inaceptable que un espacio de cultura se vea manchado por el odio. No podemos permitir que la pasión por una disciplina se convierta en una excusa para amenazar la vida de nadie”, se lee entre las reacciones que han circulado en la comunidad del rap.

Aunque Flórez saltó a la fama nacional gracias a sus personajes en programas como Sábados felices y su paso por la radio, en los últimos años ha consolidado una carrera meteórica en el freestyle profesional.

Su capacidad para mezclar el humor con rimas complejas lo llevó a representar a Colombia en escenarios internacionales, ganándose el respeto de una escena que inicialmente lo miraba con escepticismo. Su participación en la FMS World Series 2025 es, hasta ahora, uno de los puntos más altos de su trayectoria, lo que hace que estas amenazas resulten especialmente dolorosas para el ecosistema cultural del país.

Este incidente pone sobre la mesa el debate sobre la salud mental de los competidores y la responsabilidad de los fanáticos en las redes sociales. Las ligas de freestyle como la FMS (Freestyle Master Series) han trabajado por profesionalizar el arte de la improvisación, pero episodios como este evidencian que el fanatismo extremo sigue siendo un enemigo latente.

Por ahora, se espera un pronunciamiento oficial por parte de la organización de la FMS World Series sobre posibles medidas de seguridad para los competidores en las próximas fechas del circuito mundial.