¿Falta de empatía? Yina Calderón arremete contra Lina Tejeiro por el luto de su mascota: “Pensé que era un familiar”

El mundo del entretenimiento nacional se encuentra dividido tras las recientes declaraciones de la influenciadora Yina Calderón. Lo que inició como un momento de vulnerabilidad para la reconocida actriz Lina Tejeiro, quien hizo público el duelo por la muerte de su perro Romeo, terminó convirtiéndose en un cruce de opiniones sobre el valor que los seres humanos le dan a sus mascotas.

La controversia estalló durante la transmisión del programa digital Escándalo TV, liderado por Calderón. En este espacio, la influencer se refirió de manera tajante a las publicaciones de Tejeiro, quien compartió con sus millones de seguidores el profundo vacío que dejó su pomerania tras ocho años de compañía.

Yina Calderón no ocultó su incomodidad ante las lágrimas de la actriz. “A Lina Tejeiro se le muere su perrito que se llamaba Romeo. Ella se muestra en las redes sociales llorando, que está deprimida, que esto. O sea, yo en verdad pensé que se le había muerto un familiar”, afirmó Calderón, sugiriendo que la reacción de la llanera era exagerada.

Para Yina Calderón, el comportamiento de Lina Tejeiro es un síntoma de lo que ella denomina una “humanización excesiva” de los animales. Durante su intervención, la exintegrante de “La Casa de los Famosos” cuestionó la escala de valores de quienes sienten el dolor de perder a una mascota con el de un ser humano, un tema que frecuentemente genera debate en las redes.

No es la primera vez que Calderón se ve envuelta en rencillas con Lina Tejeiro, pues frecuentemente ha lanzado comentarios despectivos hacia la actriz sobre su físico y relaciones sentimentales. La trayectoria de Yina ha estado marcada por opiniones sin filtro que suelen encender la mecha de la discordia. Sin embargo, en esta ocasión, sus palabras tocaron una fibra sensible: el luto.

“Yo no estoy diciendo que yo no quiera a los animales. Yo tengo cuatro perros y los cuatro están muy bien tenidos en mi finca. Pero yo les digo hasta qué punto uno tiene que humanizar los animales de esa manera”, expresó Yina, concluyendo con una frase contundente: “Pa’ mí es mucho show para un perrito”.

Las declaraciones de Yina no pasaron por alto y su hermana Leonela Calderón salió en defensa de la actriz: “Yo siento que verse afligido o triste por el luto de su mascota, no quiere decir que están humanizando las mascotas”, señaló.

Además, dijo que el valor emocional que se brinda depende de cada persona: “En este caso no puedo estar de acuerdo con mis hermanas porque así como hay personas que piensan que un ser humano merece su luto, hay otras personas que piensan que las mascotas también merecen su luto. Cada quien le da el valor que quiere a la persona o a su animal”.

Romeo falleció tras enfrentar una pancreatitis que lo mantuvo hospitalizado durante un mes. Durante ese tiempo, el animal estuvo con sonda nasogástrica y requería alimentación cada seis horas.

La enfermedad coincidió con las presentaciones y ensayos de su obra teatral, lo que obligó a Tejeiro a dividirse entre el teatro y la clínica veterinaria.

“Iba de ensayos a la clínica y de la clínica a ensayos”, relató la actriz de la ley del corazón, en sus redes sociales.

Lina Tejeiro, por su parte, ha mantenido una postura de recogimiento. La actriz es ampliamente conocida por su amor hacia los animales y por considerar a sus perros como miembros fundamentales de su hogar. La pérdida de Romeo, quien estuvo presente en etapas clave de su vida personal y profesional, ha sido descrita por sus seguidores como un “golpe al corazón”.

La relación entre Lina Tejeiro y Yina Calderón ha sido históricamente tensa. Este nuevo episodio reabre la discusión sobre los límites de la opinión pública en redes sociales, especialmente cuando se trata de procesos emocionales tan íntimos como el fallecimiento de un ser querido, independientemente de su especie.