¿Quién fue Lucy Nieto de Samper, destacada periodista y columnista colombiana? Este fue su legado

Colombia lamenta la partida de Lucy Nieto de Samper, una de las pioneras del periodismo femenino en el país, quien falleció este 23 de marzo de 2026 a los 102 años de edad. Su muerte cierra un capítulo de más de siete décadas dedicadas a la pluma y la opinión pública, en una era donde las mujeres apenas pisaban las redacciones.

Nieto de Samper nació al interior de una familia con fuertes raíces en el periodismo y la intelectualidad colombiana. Fue hija del reconocido periodista Luis Eduardo Nieto Caballero y María Calderón, reconocida activista en ‘Las policarpas’.

Murió Lucy Nieto de Samper a sus 102 años: fue la columnista más longeva y marcó una huella en el periodismo

Su carrera despegó en 1952 en la revista Cromos. Casi una década después, en El Tiempo, impulsada por el jefe de redacción Enrique Sánchez Castillo, lanzó su emblemática columna ‘Cosas que pasan’, que mantuvo por 60 años.

En su reconocida columna abordó sin filtros la defensa de temas como los anticonceptivos, la muerte digna, los derechos de las mujeres, la explotación laboral de taxistas y críticas a gobiernos desde la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla presidentes más contemporáneos.

Lucy Nieto de Samper Bogota 14 de Sepiembre 2016 foto: Esteban Vega La-Rotta / REVISTA SEMANA Foto: Esteban Vega La-Rotta

Lucy enviudó tempranamente y se convirtió en el sostén principal de sus cinco hijos Alejandro, Nohra, Lina, Ernesto y María Elvira Samper. Esta última, destacada analista política y conductora, quien también heredó su agudeza periodística y hoy es muy reconocida a nivel nacional.

“Casi no había mujeres periodistas”

Un legado histórico

Periodista Lucy Nieto de Samper. Foto: @JoseMAcevedo

El legado de Lucy Nieto de Samper trasciende fuertemente en la historia del periodismo colombiano. Abrió brechas para generaciones de mujeres en un oficio dominado por hombres. Su última columna, ‘Punto final’, publicada el 11 de noviembre de 2023 en El Tiempo a sus 100 años, fue un adiós modesto: “Algo se hizo, pero tal vez no lo suficiente”, escribió, agradeciendo a sus lectores fieles. Pasó por radio y televisión, pero la prensa escrita fue su templo, testigo de un siglo turbulento en Colombia.

Una de sus enseñanzas quedó plasmada en el portal de Premio Simón Bolívar donde su hija María Elvira Samper escribió, “Lucy Nieto de Samper, con más de 50 años en el oficio y quien, a punta de teclear en una máquina de escribir Olivetti, nos educó a sus cinco hijos, huérfanos de padre muy temprano en la vida. A ella, heredera de una tradición que lleva el periodismo en la sangre”.

Carmen Barbo Lucy Nieto de Samper Claudia Acevedo social homenaje Cecilia Orozco en la casa de Augusto Ramirez Ocampo Bogota 25 de noviembre de 2010 foto: Carolina Valderrama Revista Semana Foto: CAROLINA VALDERRAMA

Lucy Nieto de Samper Aurelio Iragorri Martha Blanco de Lemus Centenario Alfonso Lopez Michelsen Bogota 26 de Junio de 2014 Foto David Amado Pintor Revista Semana Foto: DAVID AMADO

Voces de despedida

La despedida ha sido unánime. Yolanda Ruiz, colega y podcaster, la llamó “inspiradora” y abrió “camino para tantas mujeres”.

Juan Lozano, director de La FM, confesó deberle mucho; José Manuel Acevedo celebró la puerta irreversible que abrió para sus pares.