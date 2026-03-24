Murió Lucy Nieto de Samper a sus 102 años: fue la columnista más longeva y marcó una huella en el periodismo

La conocida periodista Lucy Nieto de Samper falleció en las últimas horas a los 102 años. Pasó muchos de esos años dedicada al amor por su profesión, el cual reflejó en cada uno de sus trabajos.

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La noticia fue confirmada por José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, que destacó en un corto mensaje la carrera que tuvo la comunicadora social. “Fue la columnista más longeva, una periodista audaz y una mujer que alzó la voz para pronunciarse sobre varios temas“, escribió en su cuenta de X.

“Abrió una puerta a muchas mujeres que, por fortuna, nunca se volvió a cerrar. En paz descanse Lucy Nieto de Samper. Solidaridad y aprecio por su querida familia“, añadió.

Nieto de Samper dejó un gran sello en el periodismo y, pese a que se destacó principalmente como columnista, también pasó por radio y televisión. Durante más de 60 años, logró combinar el amor por su familia y su profesión, ya que los textos se convirtieron en un infaltable para sus seguidores.

Fue por allá en 1952 cuando comenzó a escribir en la revista Cromos, sin pensar que esto lo haría durante toda su vida y prácticamente sin parar. Su última columna, que se dio en el diario El Tiempo, la redactó en 2022 y la tituló Punto Final, dando por concluida una actividad que poco a poco se había convertido en su gran pasión.

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Hoy el mundo del periodismo llora su partida, pero siempre quedará inmortalizada en esos textos que acompañaron a diferentes generaciones y con los que marcó una historia que difícilmente se repetirá.

Hasta el momento se desconocen las causas que rodean su fallecimiento, pues su familia no se ha pronunciado. Se espera que con el pasar de las horas se conozcan más detalles sobre su deceso.