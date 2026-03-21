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Murió hermana de Dilan Cruz tras sufrir grave accidente de tránsito; la despidieron con triste mensaje: “Cómo seguir sin ti”

Denis Cruz fue la encargada de confirmar la noticia a través de redes sociales, con un doloroso mensaje.

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Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

21 de marzo de 2026, 8:53 a. m.
Denis y Mayerly Cruz, hermanas de Dilan Cruz
Denis y Mayerly Cruz, hermanas de Dilan Cruz Foto: Instagram @mayerlicm_

Denis Cruz, hermana de Dilan Cruz, desató una ola de reacciones en redes sociales, luego de compartir un inesperado video en el que se mostraba bastante afectada por un tema familiar que había golpeado su realidad.

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La creadora de contenido indicó en las imágenes que estaba muy mal, debido a una noticia relacionada con Mayerli Cruz, su hermana. La influencer reveló que la joven sufrió un accidente de tránsito, quedando bastante delicada de salud.

En el clip, Denis Cruz indicó que simplemente buscaba que los médicos atendieran correctamente a su hermana, evitando alguna negligencia o situación lamentable.

“Hago este video desde un lugar muy vulnerable. El día de hoy mi hermana tuvo un accidente de tránsito, y su estado de salud es muy crítico. Tiene muchas partes del cuerpo muy comprometidas, y hoy como familia lo único que pedimos es que todo lo que se haga por ella se haga de manera correcta, con mucho cuidado, y con mucha humanidad”, comentó.

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“Está en la Clínica Medical de Kennedy, en Bogotá. Confiamos en que harán todo lo posible, con responsabilidad y con el amor que le tienen a su profesión. No hago este video con ninguna mala intención”, agregó.

La influencer apuntó que solo pedía oraciones y buena energía para Mayerli, ya que no quería pasar por lo mismo que con Dilan Cruz.

Ella es todo. Venimos de vivir algo muy duro con mi hermano Dilan. Esta vez queremos que sea diferente”, dijo.

Su mamá apareció en el video y solicitó mucha fe y oración a los seguidores, ya que estaba angustiada y no quería sentir por segunda vez el dolor de perder a un hijo.

No queremos volver a vivir esto, ya lo vivimos. Unámonos en oración”, comentó, a lo que su hija respondió: “Está luchando por su vida”.

No obstante, en las horas de la mañana de este 21 de marzo, Denis Cruz compartió una historia en su perfil de Instagram, confirmando que su hermana había muerto.

Te fuiste, y no tengo idea de cómo seguir sin ti. Juro que no sé”, escribió en una imagen donde posaban juntas.

Denis Cruz confirmó muerte de su hermana
Denis Cruz confirmó muerte de su hermana Foto: Instagram @denis011114