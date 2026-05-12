Video|El dolor que persigue a la familia de Dilan Cruz: dos muertes violentas y ninguna condena

La creadora de contenido Denis Cruz publicó un doloroso video en TikTok este lunes 11 de mayo en el que habló de las dos tragedias que marcaron a su familia y lanzó fuertes críticas por la falta de justicia en ambos casos.

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Con lágrimas y visiblemente afectada, Denis Cruz, hermana mayor de Dilan Cruz, volvió a revivir uno de los casos que más conmocionó al país durante el paro nacional de 2019. Sin embargo, esta vez lo hizo en medio de otro duro golpe familiar: la reciente muerte de su hermana menor, Mayerly Cruz.

“Absolutamente nadie me tendría envidia”, dijo al inicio del video, que rápidamente empezó a viralizarse en TikTok y otras redes sociales.

En la grabación, Denis recordó que el 23 de noviembre de 2019 murió su hermano Dilan Cruz, el joven estudiante de 18 años que recibió el impacto de un proyectil disparado por un integrante del entonces ESMAD durante una manifestación en el centro de Bogotá. El caso se convirtió en símbolo de las denuncias por abuso policial en Colombia.

Dilan Cruz murió el 25 de noviembre de 2019, tras dos días luchando en un hospital por su vida. Foto: redes sociales

La joven aseguró que, casi siete años después de la muerte de Dilan, el proceso judicial sigue sin resolverse definitivamente y cuestionó que el uniformado señalado continúe en libertad.

“Un integrante del ESMAD, Manuel Cubillos, disparó sabiendo que el arma que tenía era letal (…), y sigue por la vida feliz y campante”, expresó.

Denis también criticó la lentitud de las autoridades judiciales y aseguró que ni la Fiscalía ni otros organismos han dado respuestas claras a su familia desde entonces. “Pasa y pasa el tiempo, y todo sigue igual”, afirmó.

El caso de Dilan Cruz y la denuncia de Denis por la falta de justicia

Dilan Cruz murió el 25 de noviembre de 2019, dos días después de haber sido impactado por un proyectil disparado por un agente del entonces Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) durante una protesta en el centro de Bogotá. El joven participaba en las manifestaciones del paro nacional cuando recibió el impacto en la cabeza.

Desde entonces, su caso ha sido uno de los más recordados del estallido social en Colombia y su familia ha insistido durante años en que no ha existido una reparación real ni una respuesta judicial definitiva.

Precisamente, Denis aseguró en su video que lo más doloroso no solo ha sido perder a su hermano, sino ver cómo “los culpables están tranquilos por la vida sabiendo que quebrantaron a una familia”.

Además, afirmó que su mamá constantemente sigue pidiendo justicia por Dilan y ahora enfrenta el dolor de haber perdido también a otra hija.

“Una mamá que cada que puede muestra la foto de su hijo y pide justicia (…) ahora tiene que cargar con el peso de perder a otro hijo”, expresó.

El segundo a segundo del disparo que mató a Dilan Cruz

Dilan Cruz Foto: Colprensa

Murió la hermana menor de Dilan Cruz y el presunto responsable de su muerte también está libre

Pero el drama de la familia Cruz volvió a repetirse este 2026. El pasado 20 de marzo murió Mayerly Cruz, conocida por sus familiares como Malle, luego de sufrir un grave accidente de tránsito en Bogotá.

Según se conoció en su momento por las autoridades, la joven iba como pasajera en una motocicleta de aplicación cuando ocurrió el choque. Versiones preliminares indicaron que el motociclista habría intentado pasar entre vehículos y perdió el control.

Mayerly fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde médicos intentaron reanimarla en repetidas ocasiones, pero finalmente falleció debido a la gravedad de las heridas.

Durante el video, Denis aseguró que el conductor involucrado resultó ileso y también cuestionó que el hombre, por intentar sobrepasar el tráfico, manejó entre dos vehículos y perdió el control. Pese a que fue el directo responsable de la muerte, hasta ahora, no hay consecuencias contundentes. “Hoy él está feliz con su familia y nosotros, una vez más, destrozados”, dijo.

La influencer aseguró que su mamá ha tenido que cargar con el dolor de perder a dos hijos en hechos violentos y afirmó que el sentimiento de impotencia aumenta al no ver avances judiciales.

“Tras de que nos quitan a nuestros seres queridos, no hay un mínimo de justicia”, expresó.

Uno de los apartes que más reacciones generó fue cuando cuestionó las penas en Colombia para algunos delitos. “¿Cómo es posible que a una persona le den 15 años por robarse un pantalón, pero a otra le den cinco años por matar a alguien?”, manifestó.

El testimonio de Denis Cruz volvió a abrir el debate en redes sociales sobre la impunidad, las demoras judiciales y el acompañamiento a las familias víctimas de hechos violentos en el país.