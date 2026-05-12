Cartagena arde: revelan las causas del calor extremo y hasta cuándo seguirá el bochorno

Cartagena se prepara para enfrentar una de las temporadas más calurosas de 2026, en medio de un aumento sostenido de las temperaturas y de condiciones atmosféricas que comenzaron a sentirse en distintos sectores de la ciudad. El CIOH advirtió que durante mayo se podrían registrar algunas de las jornadas más intensas del año en materia de sensación térmica y radiación solar.

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La entidad explicó que este comportamiento climático está relacionado con varios factores atmosféricos y oceánicos que actualmente influyen sobre el Caribe colombiano. Entre ellos aparece el fortalecimiento de sistemas de alta presión sobre el océano Atlántico, fenómeno que reduce la formación de nubosidad y favorece una mayor incidencia de radiación solar sobre ciudades costeras como Cartagena.

Según detalló el CIOH, durante esta época del año también se presenta una disminución progresiva de los vientos alisios, lo que genera menor circulación de aire y una sensación térmica más elevada. A esto se suma el aumento natural de humedad característico de la región Caribe, condición que incrementa la percepción de calor entre los habitantes.

En Cartagena las temperaturas oscilarán entre los 27 °C y 37 °C. Foto: Miraz - stock.adobe.com

De acuerdo con la entidad, las temperaturas máximas en Cartagena podrían superar los 33 grados Celsius durante varios días consecutivos, mientras que la sensación térmica podría ubicarse por encima de los 40 grados en algunos sectores urbanos. Las horas de mayor intensidad se concentrarían entre el mediodía y las primeras horas de la tarde.

Especialistas han explicado que la combinación entre humedad elevada y temperaturas altas produce mayores riesgos de deshidratación, golpes de calor y afectaciones respiratorias, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades cardiovasculares.

Adicionalmente, se dará la presencia de una masa de aire cálida y seca que los expertos conocen como un “tapón térmico”, dificultando notoriamente el desarrollo de nubosidad y favoreciendo cielos despejados durante el día.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que las olas de calor prolongadas pueden aumentar significativamente los riesgos para la salud pública en zonas urbanas densamente pobladas.

En Cartagena, varios ciudadanos comenzaron a reportar durante los últimos días un incremento considerable en la sensación térmica, especialmente en barrios con alta densidad urbana y poca arborización. Algunos sectores turísticos y comerciales del centro histórico también han registrado jornadas de intenso calor durante las tardes.

Los expertos recomiendan no tomar el sol a las horas donde hay mayor exposición, por ello, se recomienda quedarse en lugares con sombra. Foto: Hotel Las Américas - API

Ante este panorama, las autoridades recomendaron aumentar el consumo de agua, evitar exposición prolongada al sol entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m., utilizar ropa ligera y proteger especialmente a menores de edad y adultos mayores. También pidieron prestar atención a síntomas relacionados con agotamiento por calor, como mareo, fatiga extrema y dolores de cabeza.

Finalmente, el CIOH indicó además que continuará realizando monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y oceánicas en el Caribe colombiano durante las próximas semanas, debido a que el comportamiento climático podría variar con la llegada de nuevas precipitaciones y cambios en la circulación atmosférica sobre la región.