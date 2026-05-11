Tragedia en Magangué durante visita de Iván Cepeda: reportan un fallecido y un soldado herido

Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer una grave emergencia que ocurrió en Magangué, Bolívar, durante la visita de Iván Cepeda, el candidato presidencial del Pacto Histórico.

Fuentes del Ejército contaron a SEMANA que la motocicleta que protagonizó el hecho no hace parte del esquema de seguridad ni de la avanzada del candidato.

SEMANA estableció que el dispositivo de seguridad que alistó el Ejército para recibir a Cepeda protagonizó un accidente en las carreteras del municipio.

A las 5:00 p. m. de este domingo, 10 de mayo, una de las motocicletas de la institución colisionó con una moto particular que era conducida por Ignacio José Ruíz Sabayé, un adulto de 65 años, quien falleció producto del impacto.

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“A mi papá lo arrolló una moto del Ejército. Era uno de los escoltas del señor Iván Cepeda. A mi papá lo arrollaron 500 metros después del batallón de infantería. Apareció con un camión y lo llevaron al hospital del municipio”, describió a SEMANA su hija, Tatiana Ruiz Martínez.

Ruiz era pensionado de la Naviera Fluvial Colombiana y estaba interesado en la visita del aspirante de la izquierda a su municipio. Precisamente, estaba en la calle para observarlo.

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Se trata de un vehículo que se dispuso en el marco del dispositivo de protección para evitar cualquier alteración del orden público que, de manera general, pusiera en riesgo al aspirante del Pacto Histórico.

Hay conmoción en el municipio por el fallecimiento del adulto mayor y piden que las autoridades judiciales avancen en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

La institución contó que, en medio de la situación, también resultó herido un uniformado.

Ejército Nacional. Imagen de referencia. Foto: Suministrada a SEMANA.

En cuanto a esto, el Ejército Nacional indicó que prestó los primeros auxilios a la víctima y declaró: “​De acuerdo con las verificaciones preliminares realizadas en el lugar de los hechos, se pudo establecer que el ciudadano fallecido no contaba con los elementos de protección personal exigidos por la ley, ni con los componentes de seguridad mínimos necesarios para su desplazamiento en la vía, factores que habrían incidido en la gravedad del desenlace”.